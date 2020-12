"युवा कबड्डी लीग' च्या नावाखाली खेळाडूंच्या फसवणुकीचा फंडा :पोलिस ठाण्यात तक्रार...दुधोंडीतील निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर 

सांगली- राज्यात "युवा कबड्डी लीग' च्या नावाखाली खेळाडूंची निवड प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. खेळाडूंची आर्थिक लूट करण्याचा हा फंडा आहे. राज्यात इतर ठिकाणी निवड प्रक्रिया बंद पाडून पोलिस तक्रार केली आहे. सांगली जिल्ह्यात दुधोंडी (ता. पलूस) येथे 6 रोजी बेकायदेशीरपणे निवड प्रक्रिया होत आहे. याविरोधात पलूस पोलिस ठाण्यात आणि प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आल्याची माहिती राज्य कबड्डी संघटनेचे उपाध्यक्ष माजी आमदार दिनकर पाटील, जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ घोडके, जिल्हा सचिव नितीन शिंदे यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, ""महाराष्ट्रात कबड्डी खेळाडूंची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. प्रत्येक खेळाडूला संधी मिळतेच असे नाही. त्यामुळे अशा संधी न मिळालेल्या खेळाडूंना कबड्डी लीगचे आमिष दाखवून फसवण्याचा फंडा इतर राज्यातील काहीजण करत आहेत. यापूर्वी कबड्डी लीगच्या नावाखाली खेळाडूंची फसवणूक झाली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा हा फंडा राज्यात आणला आहे. युवा कबड्डी लीगच्या नावाखाली राज्यात विविध ठिकाणी निवड प्रक्रियाचा कार्यक्रम आखला आहे. परंतू यासाठी राज्य संघटनेची कोणतीही मान्यता घेतली नाही. कोविड-19 च्या पार्श्‍वभूमीवर स्पर्धा घेण्यास परवानगी नसताना देखील लीगच्या नावाखाली निवड प्रक्रिया राबवली जात आहे.'' ते पुढे म्हणाले, ""लीगमध्ये प्रत्येक खेळाडूकडून पाचशे रूपयांची मागणी केली आहे. परंतू स्पर्धा किंवा अन्य कोणताही कार्यक्रम ठरवला नाही. खेळाडूंना लिलावानंतर खात्यात पैसे जमा होतील असे आमिष दाखवले आहे. या लीगमध्ये खेळाडूंना कोणतेही प्रमाणपत्र मिळणार नाही. तसेच त्याची कोणतीही नोंद होणार नाही. पैसे उकळण्याचा हा धंदा आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी या लीगसाठीची निवड चाचणी बंद पाडून पोलिस ठाण्यात तक्रार केली आहे. सांगलीतील निवड चाचणी बेकायदेशीर असून यामागे आर्थिक घोटाळ्याचा उद्देश आहे. जिल्ह्यात दुधोंडी येथे 6 डिसेंबरला निवडीचा घाट घातला आहे. त्याविरोधात पलूस पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.''

यावेळी अजित भोसले आणि कबड्डी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

खेळाडूंनो सावध रहा-

युवा कबड्डी लीग ही बेकायदेशीर स्पर्धा आहे. यामध्ये खेळाडूंनी सहभागी होऊन नुकसान करून घेऊ नये. तरीही खेळाडू सहभागी झाल्यास त्यांच्यावर भविष्यात कारवाई होऊ शकते असा इशारा पदाधिकारी यांनी दिला.



