सांगलीत बोगस पदोन्नत घेणाऱ्या संजय पवार यांना दणका 

सांगली ः बोगस पदोन्नती घेऊन शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या संजय पवार यांना आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दणका दिला. त्यांची पदावणती करत आटपाडीतून तत्काळ शिराळ्याला बदली करण्यात आली. आटपाडी आणि मिरज येथून त्यांना आज दुपारीच कार्यमुक्त करण्याचे आदेश निघाले. संजय पवार पदोन्नती घोटाळ्यासह बुर्ली (ता. पलूस) येथील पाणीपुरवठा घोटाळ्यात अडकले आहेत. त्याविरुद्ध पलूस पोलिसांत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी याबाबतची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.

संजय पवार हे मेस्त्री श्रेणी-1 म्हणून सेवेत होते. तेथून त्यांनी 2000 साली कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती घेतली. पुढील चार वर्षात म्हणजे 2004 पर्यंत त्यांनी तांत्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करावी, या अटीसह ही पदोन्नती दिली होती. ते परीक्षा उत्तीण झाले नाहीत. तरीही त्यांची पदोन्नती आजअखेर कायम राहिली होती. ही सपशेल फसवणूक होती. या प्रकरणी त्यांच्यासह त्यांच्या पदोन्नती घोटाळ्याला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी सुरु आहे. आता पहिल्या टप्प्यात पवार यांना दणका देण्यात आला आहे. त्यांना आता स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावर पदावनत करण्यात आले आहे. त्यांचा 2004 ते 2011 हा कालावधी मेस्त्री श्रेणी-1 असा गृहित धरला जाणार आहे. त्यानुसार त्यांचे वेतन निश्‍चित होईल. सन 2011 नंतर त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट शिथिल होते. त्यामुळे तेथून पुढे कनिष्ठ अभियंता पदानुसार पेतनश्रेणी निश्‍चित होते. याशिवाय त्यांच्या नेमणुकीविषयी आणखी सविस्तर आदेश काढले आहेत. या आदेशानंतर आटपाडी पंचायत समितीच्या उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी संजय पवार यांना कार्यमुक्त केले आहे. त्यांना शिराळा पंचायत समितीत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकपदी नेमणूक देण्यात आली आहे.

Web Title: fraud in promotion, take action by zp sangli