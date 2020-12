निवृत्ती शिक्षकांच्या वेतनात केली तब्बल दीड कोटींची अफरातफर

खानापूर (बेळगाव) : येथील राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतील निवृत्त शिक्षकांच्या वेतनात सुमारे दीड कोटींची अफरातफर केलेल्या कर्मचाऱ्याला तब्बल दीड वर्षांनंतर अटक करून त्याची हिंडलगा कारागृहात रवानगी करण्यात आली. मुकुंद विठ्ठल चलवादी (वय ४८, रा. चापगाव) असे त्याचे नाव आहे. दीड वर्षांपूर्वी हे प्रकरण ‘सकाळ’ने उघडकीस आणल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू होती. याबाबत पोलिसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, तालुक्‍यातील अनेक शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनात घोटाळा करून मुकुंद याने दीड कोटींची अफरातफर केली होती. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने त्यावेळी आवाज उठविला होता. त्याची खातेनिहाय चौकशी होऊन सदर राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडून पोलिसांत तक्रार नोंदविण्यात आली होती. पण, अफरातफर झाल्याचे निष्पन्न झाले नव्हते. पोलिस आणि बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी चौकशी केल्यानंतर मुकुंद यानेही गैरव्यवहार केल्याचे कबूल केल्यानंतर शनिवारी त्याला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले असता त्याची हिंडलगा कारागृहात रवानगी करण्यात आली. हेही वाचा - बनावट नोट पन्नासची अन् गाठ पडली पोलीसांशी

तालुक्‍यातील शेकडो निवृत्त शिक्षकांचे वेतन मंजूर झाले नसल्याचा बनाव मुकुंद यांनी केला होता. त्याने ही रक्कम परस्पर स्वत:च्या खात्यावरून वेगवेगळ्या खात्यांवर वर्ग करून गैरव्यवहार केला होता. निवृत्त शिक्षकांनी यासंदर्भात ‘सकाळ’कडे तक्रार केल्यानंतर सविस्तर वृत्त प्रसिध्द करण्यात आले. त्याची दखल घेत संबंधीत बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता हा गैरव्यवहार उघडकीस आला होता. पण, पुराव्यांअभावी मुकूंद मोकाट होता. दरम्यान, आज त्याला अटक करून त्याच्यावर कायदेशिर कारवाई करण्यात आली. खानापूरचे उपनिरीक्षक बसगौडा पाटील याप्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत. संपादन - स्नेहल कदम

