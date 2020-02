जमीन 'झिरो'... तरीही मारला डल्ला... कुठे?

शिराळा : पणुंब्रे वारूण (ता. शिराळा) येथे तलाठी कार्यालयात काम करणाऱ्या हणमंत नामदेव पवार याने जमीन नसताना पत्नीच्या नावावर 2.26 हेक्‍टर व आपल्या नावावर 1.05 हेक्‍टर चुकीचे क्षेत्र दाखवून 3.31 हेक्‍टर क्षेत्र अतिवृष्टी व पूरबाधित दाखवून 81 हजारांच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यापैकी 40 हजार 500 रुपये वर्ग झालेत. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. शिराळा तालुक्‍यात जुलै व ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी व महापुराची स्थिती होती. शेतकरी व नागरिकांना नुकसानीबद्दल 20 कोटीची मदत जाहीर झाली आहे. त्यातील 17 कोटी 9 लाख रुपये बाधीतांच्या खात्यावर जमाही झालेत. शिराळा तालुक्‍यात सर्वच गावांना महापूर व अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. बाधित 95 गावांतील 24 हजार 846 शेतकऱ्यांचा त्यात समावेश होता. 8654.52 हेक्‍टर क्षेत्र बाधित होते. 3 हजार 241 शेतकरी कर्जदार, तर 21 हजार 607 बिगर कर्जदार आहेत. या सर्वांच्या खात्यावर 17 कोटी 8 लाख 91 हजार 915 रुपये अनुदान जमा झाले.

याच संधीचा फायदा पणुंब्रे वारूण येथे अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्याने उठवला. स्वतःच्या नावावर एक गुंठा जमीन नसताना बनावट सातबारा, खाते उतारे तयार करून सादर केले. पत्नी व स्वतःच्या नावावर 3.31 हेक्‍टर क्षेत्र बाधित दाखवले. 81 हजार रुपये त्याला मंजूरही झालेत. हणमंतच्या खात्यावर 40 हजार 500 रुपये जमा झाल्याने व नावे जमीन नसताना यादीत नाव आल्याने बिंग फुटले. तलाठ्यांची चौकशी सुरू : शिंदे

हणमंत नामदेव पवार याच्याबद्दल माझ्याकडे तक्रार आली आहे. त्याच्या नावावर जमा झालेले 40 हजार 500 रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. पत्नीच्या नावे पैसे अजून वर्ग झाले नाहीत. संबंधित तलाठ्याची चौकशी लावली आहे. पुढील कारवाई करू, असे शिराळा तहसिलदार गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

