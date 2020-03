ग्रामस्थांनीच रोखल्या गावांच्या वेशी-सीमा

प्रमुख नाक्‍यांवर पोलिसांकडून कामाची खातरजमा करूनच चारचाकी वाहने शहरात सोडली जात आहेत. शहरात आज दुपारी सन्नाट्टा होता. अत्यावश्‍यक सेवांसाठी कार्यरत कर्मचारी, पोलिस यंत्रणाची वाहनेच रस्त्यावर दिसत होती. सांगलीकडे येणारी बहुतेक वाहतूक बंद झाल्यानंतर अंतर्गत भागातील प्रमुख मार्गही आज सकाळपासून बंद झाले. स्थानिकांनी परके वाटणारे वाहन गावात सोडणार नाही म्हणजे नाही अशी भूमिका घेत जागोजागी वाहने रोखली. वाहने थांबवण्यासाठी अनेक ठिकाणी झाडाच्या फांद्या लावण्यात आल्या. काही ठिकाणी ट्रकसारखी वाहने आडवी लावण्यात आली होती. चौकशी करूनच दुचाकी वाहनांना सोडले जात होते. पोलिसांच्या मदतीला स्थानिक कार्यकर्ते आल्याने पोलिसांनाही दिलासा मिळाला.

Web Title: fter the shutdown, the villagers only Gate-boundary of blocked villages