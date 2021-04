सांगलीत निर्बंधांचा फज्जा; बाजारपेठेतून तुडूंब गर्दी, दुकानेही उघडली

सांगली : शासनाने कोरोनाला रोखण्यासाठी आजपासून मिनी लॉकडाउनचे आदेश दिले आहेत. मात्र, व्यापाऱ्यांनी शासनाचे आदेश झुगारून देत आज बाजारपेठ सुरूच ठेवली. भाजी विक्रेतेही रस्त्यावरच बसल्याने बाजारात गर्दी होती. त्यामुळे आज दुपारपर्यंत या निर्बंधांचा फज्जा उडाला होता. सायंकाळच्या सत्रात पोलिस आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बाजारपेठेत फिरून व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद करण्याचे आवाहन केले. यावरून व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वादावादीचे प्रकार घडले. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असल्याने शासनाने आजपासून राज्यभरात मिनी लॉकडाउनची घोषणा केली. यात अत्यावश्‍यक सेवा वगळता संपूर्ण बाजारपेठ, मॉल, जिम, चित्रपटगृहे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोनाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाली आहे. परंतु, आज सकाळपासूनच शहरातील बाजारपेठा सुरू होत्या. लॉकडाउनचा प्रभाव दिसत नव्हता. सणासुदीच्या काळात व्यापार बंद ठेवून नुकसान करून घेण्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे व्यापारी संघटनांनी या लॉकडाउनला विरोध करीत दुकाने सुरू ठेवण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. त्याचा प्रभाव दिसून आला. मारुती रोड, गणपती पेठ, मेन रोड, सराफ कट्‌टा या भागात तसेच विश्रामबाग परिसरातही व्यापाऱ्यांनी दुकाने सुरूच ठेवल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे दुपारपर्यंतचे चित्र लॉकडाउनचा फज्जा उडाल्याचे दिसत होते. सायंकाळी मात्र प्रशासनाने कडक भूमिका घेत पोलिस आणि महापालिकेची पथके रस्त्यावर उतरली. सर्व बाजारपेठेत फिरून त्यांनी दुकाने बंद करण्याचे आवाहन केले. त्या वेळी काही ठिकाणी वादावादीचे प्रकार घडले. मात्र, प्रशासनाचे कडक धोरण पाहता व्यापाऱ्यांनी नरमाईचे धोरण घेतले. आजपासून बाजारपेठा बंदच राहणार

सांगली : शासनाने जाहीर केलेल्या निर्बंधानुसार महापालिका क्षेत्रात अत्यावश्‍यक सेवेच्या आस्थापना सोडून अन्य दुकाने बंदच राहणार आहेत. अन्य आस्थापना सुरू राहिल्यास त्या सक्तीने बंद केल्या जातील. त्यामुळे शासनाच्या नियमांचे सर्वांनी पालन करावे, असे आवाहन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केले. शासनाने कोविड 19 च्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने आयुक्त कापडणीस यांनी दुपारी महापालिकेत बैठक घेतली. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, स्थायी सभापती पांडुरंग कोरे, शहर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अजित टिके, उपायुक्त राहुल रोकडे, नगरसेवक विष्णू माने बैठकीला उपस्थित होते. आयुक्त कापडणीस यांनी व्यापारी संघटना, फेरीवाला, भाजीवाले संघटना यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की महापालिका प्रशासन तिन्ही शहरांत शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करीत आहे. शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या आस्थापना वगळता इतर सर्व व्यावसायिक आस्थापना बंद ठेवण्याबाबत जनजागृती केली जात आहे. आज बाजारपेठेत महापालिकेच्या आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने अत्यावश्‍यक सेवेची दुकाने वगळून अन्य आस्थापना बंद करण्याचे आवाहन केले. संपादन : युवराज यादव

