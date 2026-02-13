पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : देशिंगमध्ये घोरपडेंची मुसंडी; रोहित पाटील गटाला जबर धक्का! तालुक्यातील राजकारणाला नवी कलाटणी

Ghorpade Dominance : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील देशिंग जिल्हा परिषद गटात वरकरणी दोन्ही राष्ट्रवादींची लढत असली तरी प्रत्यक्षात ती पारंपरिक आर. आर. पाटील गट विरुद्ध संजयकाका-घोरपडे सरकार अशीच रंगली.
गोरख चव्हाणसकाळ वृत्तसेवा
कवठेमहांकाळ : देशिंग जिल्हा परिषद गटातील सामना वरकरणी दोन्ही राष्ट्रवादीतील असला, तरी पारंपरिक आर. आर. पाटील गट विरुद्ध संजयकाका-घोरपडे सरकार असा होता. या लढतीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने गट गणात विजयी पताका फडकावली. घोरपडे सरकारांचे देशिंग या भागातील पारपंरिक वर्चस्व यानिमित्ताने सिद्ध झाले.

