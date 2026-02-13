Sangli ZP : देशिंगमध्ये घोरपडेंची मुसंडी; रोहित पाटील गटाला जबर धक्का! तालुक्यातील राजकारणाला नवी कलाटणी

कवठेमहांकाळ : देशिंग जिल्हा परिषद गटातील सामना वरकरणी दोन्ही राष्ट्रवादीतील असला, तरी पारंपरिक आर. आर. पाटील गट विरुद्ध संजयकाका-घोरपडे सरकार असा होता. या लढतीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने गट गणात विजयी पताका फडकावली. घोरपडे सरकारांचे देशिंग या भागातील पारपंरिक वर्चस्व यानिमित्ताने सिद्ध झाले..राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आमदार रोहित पाटील यांनी तालुक्यात स्वबळाचा नारा दिला होता. त्याविरोधात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा झेंडा हाती घेतलेल्या माजी मंत्री अजितराव घोरपडे आणि माजी खासदार संजय पाटील यांनी जनसुराज्य शक्ती, विकास आघाडी आणि भाजप अशी मोट बांधली होती. .Sangli ZP : कुची गटात सर्वपक्षीय आघाडीची ताकद; राष्ट्रवादीसमोर कडवे आव्हान.जनसुराज्यकडून पारपंरिक सगरे गटाच्या प्रतिनिधी अनिता सगरे, विकास आघाडीचे संदीप गिड्डे-पाटील आणि भाजपचे तालुकाध्यक्ष उदय भोसले असे एकत्र होते. त्यामुळे हा सामना थरारक होईल असे गृहित होते. .गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून आमदार रोहित पाटील यांना तासगाव-कवठेमहांकाळ तालुक्यात रोखण्यासाठी ताकद लावली जात आहे. यावेळी वेगवेगळी नवी समीकरणांची जुळणी करीत हा प्रयत्न झाला. त्याचे पडसाद पुढे उमटत राहतील. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील राजकारण गतीमान होणार आहे..Sangli ZP : कवठेमहांकाळमध्ये निवडणूक रणसंग्राम! राष्ट्रवादी शरद पवार विरुद्ध सर्वपक्षीय महायुती थेट भिडली.देशिंग जिल्हा परिषद गटातून महायुतीकडून सुजाता पाटील मैदानात होत्या. सुजाता पाटील या माजी खासदार समर्थक. खरसिंगचे माजी सरपंच सुहास पाटील यांच्या त्या भावजय, गावच्या सरपंच वत्सला पाटील यांच्या त्या सूनबाई. .गावचा उमेदवार म्हणून त्यांना चांगली मते मिळाली. ३३०० मतांचे अधिक्य घोरपडे सरकारांचे वर्चस्व सिद्ध करणारे आहे. त्यांच्याविरोधात हरोलीच्या रागिनी पाटील माजी सभापती दिवंगत मनोहर पाटील यांच्या त्या पत्नी होत्या. त्या मुळची सगरे समर्थक अशी ओळख मात्र त्यांनी आता आमदार गटासोबत जुळवून घेतले आहेत. सुजाता यांनी सर्वच गावात निर्णायक आघाडी घेतली..देशिंग गणात महायुतीच्या प्रभावती निकम यांनी विजय मिळवला. त्यांच्यासमोर आमदार गटाच्या संजना जगताप उमेदवार होत्या. या गणात म्हैशाळ एम, मोरगाव, बनेवाडी, देशिंग, खरसिंग, शिंदेवाडी (हिंगणगाव) गावे आहेत. हजारांवर मतांचे अधिक्य त्यांना मिळाले. मळणगाव गणात महायुतीचे दिलीप झुरे यांनी यश मिळवले..घोरपडेंच्या निष्ठेचे फळ त्यांना मिळाले. त्यांची लढत आमदार गटाच्या दिलीप जाधव यांच्याशी होती. झुरेवाडी, नरसिंहगाव. बोरगाव, शिरढोन, मळणगाव, अलकूड एम, जाय गव्हाण, जाधववाडी आदी या गणात आहेत. दिलीप जाधव मळणगावचे विद्यमान सरपंच सुरेखा जाधव यांचे पती आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.