मुलीने केलं लव्ह मॅरेज, आईनं उचललं हे पाऊल

राहुरी : मुलीने प्रेमविवाह केल्याचा राग अनावर झाल्याने वडील व भावाने राहुरी पोलिस ठाण्याच्या आवारात तिला मारहाण केली. पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ मुलीच्या आई-वडिलांनी विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्नही केला. त्यांना तातडीने राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आज दुपारी हा गदारोळ झाला. वांबोरी परिसरातील एका तरुणीचे तिच्या गावातच राहणाऱ्या तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. दोघेही एकाच समाजातील; परंतु मुलीच्या घरातून त्यांना विरोध होता. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी दोघेही पळून गेले. त्यामुळे मुलीच्या कुटुंबीयांनी राहुरी पोलिस ठाण्यात मुलगी हरवल्याची फिर्याद दिली. दरम्यान, तरुण-तरुणीने आळंदी येथे कायदेशीररीत्या विवाह केला आणि आज सकाळी विवाहाचे प्रमाणपत्र घेऊन ते राहुरी पोलिस ठाण्यात हजर झाले. त्याची माहिती पोलिसांनी मुलीच्या कुटुंबीयांना दिली. मुलीचे वडील व भाऊ तातडीने पोलिस ठाण्यात आले. मुलीला पाहताच त्यांचा संताप अनावर झाला. पोलिस ठाण्याच्या आवारातच वडिलांनी व भावाने तिला मारहाण केली. काही जणांनी मध्यस्थी करून मुलीची सुटका केली. पोलिसांनीही तिच्या घरच्यांची समजूत काढली. त्या वेळी ते तेथून निघून गेले. परंतु दुपारी दोन वाजता नवविवाहित जोडपे पोलिस ठाण्यात असतानाच मुलीचे आई व वडील विषारी औषधाची बाटली घेऊन आले. पोलिस ठाण्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ दोघांनी विषारी औषध प्राशन केले. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन बागूल यांनी कर्मचाऱ्यांसह धाव घेऊन दोघांना रुग्णालयात पाठविले. या वेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांनी दिली.

