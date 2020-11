आरग (सांगली) : खटाव ( ता. मिरज ) येथील ऐश्वर्या बिराप्पा गावडे ( वय 6 ) हीचा राहत्या घरासमोरील विहिरीत बुडून मृत्यू झाला. बुधवार ( ता. 4 ) दुपारी दोन पासून ऐश्वर्या बेपत्ता झाली होती. कुटुंबियानी परिसरात दिवसभर शोध घेतला मात्र तिचा कोठेही शोध ठिकाणा सापडला नाही. शेवटी कुटुंबीयांनी मुलीची अपहरण झाल्याची तक्रार मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद केली. याबाबत अधिक माहिती अशी की, ऐश्वर्याचे वडील बिराप्पा अण्णाप्पा गावडे हे मेढपाळ व्यवसाय करतात. मेंढरे चारण्यासाठी ते दिवसभर बाहेर गेले होते. तिची आई घरातच काम करीत होती. त्यांना एकूण दोन मुले व एक मुलगी असे अपत्य आहे. दोन्ही मुले घराशेजारीच खेळत होती. ऐश्वर्या ही सर्वात लहान होती. मात्र , ऐश्वर्या ही कुठे दिसेनाशी झाल्यानंतर आईने तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. परंतु , तिचा कोठेही शोध ठिकाणा सापडला नाही. तसेच कुटुंबीयांनी लगेच मुलीची अपहरण झाल्याची तक्रार मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद केली. पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी भेट दिली. रात्रभर राहत्या घरी व परिसराचा शोध घेतला. राहत्या घरासमोरील विहिरीत मुलीचा मृतदेह बुडाल्याची शंका पोलिसांनी वाटली. विहिरीत पाणी जास्त असल्याने दोन मोठ्या मोटारीच्या सहाय्याने पाणी उपसण्यात आले. मात्र, गुरुवारी पहाटे विहिरीच्या तळाशी ऐश्वर्याचा मृतदेह आढळून आला.सहा वर्षाच्या चिमुकिलीची मृत्यू झाल्याचे समजताच संपूर्ण गाव शोकाकूल वातावरणात बुडाला.

यावेळी घटनास्थळी मिरज ग्रामीणचे प्रोबेशन्ल ऑफिसर एस.पी. आदित्य मिरखेलकर, प्रविण वाघमोडे, राजेंद्र बाबर, महादेव जातार, चंदू वाघ तसेच पोलीस पाटील भैराप्पा पाटील घटनास्थळी माहिती घेण्यासाठी उपस्थित होते.

