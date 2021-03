त्यांना मिरज शहराकडे लक्ष देण्याची सबुद्धी देवो...

मिरज : शहरातील छत्रपती शिवाजी रस्त्याबाबत चुकीची माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आमदार सुरेश खाडे यांनी केला आहे. शहरात अनेक समस्या आहेत. मात्र, आमदारांचे लक्ष नाही. "पांडुरंग' त्यांना शहराकडे लक्ष देण्याची सबुद्धी देवो म्हणून श्री. खाडे यांच्या कार्यालयासमोर मिरज शहर सुधार समितीच्यावतीने बुधवारी (ता. 24) रोजी आंदोलन करून साकडे घालण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम 80 टक्के काम आठ वर्षापूर्वी पूर्ण झाले. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. श्री. खाडे सोमवारी काम सुरू होणार असल्याचे सांगताहेत. मात्र, कोणता सोमवार याबाबत स्पष्टता हवी. शहरातील रुंदीकरण वर्षांपासून रखडल्याने बकाल स्वरूप आले आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी सुरू केलेल्या दीडशे कोटींच्या अमृत योजनेचा सुध्दा बोजवारा उडाला. अनेक ठिकाणी पाणी येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. नगरसेविकेला पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन करावे लागले होते. लोकप्रतिनिधी म्हणून 11 वर्षांत स्थानिक राजकारण जपण्यासाठी खाडे यांनी मिरज शहरातील समस्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. खाडेंना जाब विचारण्यास मिरज सुधार समितीने बुधवारी (ता. 24) सकाळी 10 वाजता खाडे यांच्या कार्यालयासमोर भजन आंदोलन करून पांडुरंगाला साकडे घातले जाणार आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Give them the wisdom to pay attention to the city of Miraj ...