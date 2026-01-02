पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Market : जागतिक बाजारात आल्याला सुवर्णसंधी; योग्य नियोजन झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रासाठी उसाला पर्याय

Indian Agriculture Ginger : जागतिक आल्याच्या बाजारात चीनचा दबदबा असूनही भारताकडे हवामान व उत्पादनक्षमता असूनही संधी अपुरी वापरली जात आहे, दर्जेदार बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सक्षम निर्यात यंत्रणा उभी राहिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीय वाढू शकते.
Indian Agriculture Ginger

Indian Agriculture Ginger

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कडेगाव : जगातील एकूण आल्याच्या उत्पादनापैकी सुमारे २५ टक्के उत्पादन भारतात होते. देशांतर्गत बाजारात वर्षभर मागणी असल्याने आल्याची निर्यात तुलनेने कमी राहिली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात या पिकाला मोठी संधी उपलब्ध आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
vegetable
Paschim maharashtra
Export
Opportunity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com