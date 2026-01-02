Sangli Market : जागतिक बाजारात आल्याला सुवर्णसंधी; योग्य नियोजन झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रासाठी उसाला पर्याय

कडेगाव : जगातील एकूण आल्याच्या उत्पादनापैकी सुमारे २५ टक्के उत्पादन भारतात होते. देशांतर्गत बाजारात वर्षभर मागणी असल्याने आल्याची निर्यात तुलनेने कमी राहिली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात या पिकाला मोठी संधी उपलब्ध आहे..योग्य नियोजन, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि निर्याताभिमुख धोरण राबविल्यास सांगली, सातारा व पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आले हे उसाला पर्याय ठरणारे शाश्वत पीक ठरू शकते. सध्या जागतिक बाजारात आल्याच्या निर्यातीमध्ये चीनचा वाटा तब्बल ६० ते ७० टक्के आहे. .Lasalgaon News : 'बांगलादेशचा निर्णय' कांदा उत्पादकांसाठी आशेचा किरण! लासलगावच्या बाजारपेठेत तेजीसाठी आता सरकारकडून जलद निर्यात धोरणाची मागणी.भारताचा वाटा मात्र केवळ ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. हवामान, जमीन व उत्पादनक्षमता असूनही भारत ही संधी पूर्णपणे वापरू शकलेला नाही. योग्य बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि निर्यात साखळी उपलब्ध झाल्यास ही परिस्थिती बदलू शकते..सातारा व छत्रपती संभाजीनगर जिल्हे पारंपरिकरीत्या आल्यासाठी ओळखले जातात. सांगली जिल्ह्यातील कडेगावसह अनेक तालुक्यांत आता मोठ्या प्रमाणावर आले पीक घेतले जात आहे. मसाले, औषधनिर्मिती, चहा, हॉटेल उद्योग आदी क्षेत्रांत आल्याला मोठी मागणी आहे. .Onion Price Crash Sparks : कांद्याचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांनी लावणीकडे पाठ फिरवल्याने रोपे अक्षरशः कोमेजली.मात्र जागतिक बाजाराच्या तुलनेत स्थानिक आल्यामध्ये तंतुमयता कमी असल्याचे दिसून येते. कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू व आसाममधील आल्याला अधिक मागणी असण्यामागे हेच कारण आहे. .जागतिक पातळीवर आल्याचा व्यापार सुमारे ४० ते ५० हजार कोटी रुपयांचा असून दरवर्षी ४ ते ५ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. सध्या भारतातून सुमारे ४० ते ५० हजार टन आले निर्यात होते, तेही प्रामुख्याने शेजारील देशांमध्ये. युरोप व अमेरिका बाजारात प्रवेश मिळाल्यास सांगली-सातारा परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक संधी उपलब्ध होऊ शकते.दृष्टिक्षेपात.जागतिक आल्याचे उत्पादन : सुमारे २५ टक्के भारतातप्रमुख निर्यातदार देश : चीन (६०-७० टक्के), भारत (५-१० टक्के)आल्याचा जागतिक बाजार : ४०-५० हजार कोटी रुपयेभारतातून वार्षिक निर्यात : ४०-५० हजार टनप्रमुख उत्पादन क्षेत्रे : सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगरनिर्यात संधीची बाजारपेठ : युरोप, अमेरिकाआवश्यक सुधारणा : दर्जेदार बियाणे, जाडी व तंतुमयता वाढ, निर्यात यंत्रणाभारतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.