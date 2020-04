खुषखबर...सांगली जिल्ह्यातील केशरी कार्डच्या 10 लाख लोकसंख्येला मिळणार धान्य

सांगली ः कोरोना संकटात दिलासा देणारी बातमी आहे. एपीएल अर्थात केशरी कार्डधारक, जे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा यादीमध्ये नाहीत अशांनाही मे आणि जून महिन्यांसाठीचे धान्य वाटप होणार आहे. या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मिळेल. मे महिन्याचे धान्य 25 एप्रिलपासून वाटप होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यासाठी आधार लिकिंगची गरज नसेल. ऑफलाईन पध्दतीने जिल्ह्यातील 10 लाख 18 हजार लोकांना हे धान्य मिळेल. हे धान्य त्यांना प्रथमच मिळेल. केशरी शिधापत्रिकाधारकांना कार्ड केवळ ओळखीच्या पुराव्यासाठीच उपयोगी ठरायचे. त्याचा लाभ काहीच नसायचा. मात्र सध्याच्या आपत्तीत हे कार्ड दाखवले तरी धान्य मिळणार आहे. याबाबत सर्वांचीच ही आग्रही मागणी होती. 15 एप्रिलला सकाळनेही या आशयाचे वृत्त प्रसिध्दीस दिले होते.

त्यामुळे आता राशन कार्ड ऑनलाईन किंवा आधार लिंक नसले तरी चालेल. फक्त कार्डधारकाचा मोबाईल क्रमांक नोंदवून कुटुंबातील व्यक्तीच्या प्रमाणात धान्य दिले जाईल. त्यासाठी एक छोटा फॉर्म भरुन घेतला जाईल. धान्य पोहचल्याचा शिक्का मारला जाईल. मे आणि जून या दोन महिन्यांसाठीच ते मिळेल. जूनचे वाटप 25 मेपासून होईल असा अंदाज आहे. तीन किलो गहू 8 रुपये व दोन किलो तांदूळ 12 रुपये किलो दराने मिळणार आहे. ही राज्य शासनाची योजना आहे. धान्याच्या पारदर्शी वाटपाची जबाबदारी ग्रामीण स्तरावरील पुरवठा दक्षता समिती घ्यायची आहे असे पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. सध्या सर्वच संकटात आहेत. अशावेळी राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. एप्रिलपासूनच शासनाने धान्य द्यायला हवे होते. लॉकडाऊनचा कालावधी आणि भविष्यातील एकूणच रोजगाराची स्थिती पाहून शासनाने ही योजना पुढील वर्षभरासाठी राबवणे गरजेचे आहे. आम्ही त्यासाठीही पाठपुरावा सुरु ठेवू.

सतीश साखळकर, नागरिक जागृती मंच, सांगली.



Web Title: The good news is that 10 lakh population of Kesari cards in Sangli district will get food