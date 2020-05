तासगावकरांना  खुशखबर... मिळणार दारू 

तासगाव (सांगली) : बहु प्रतीक्षेत असलेली तासगांव शहरात गेली 54 दिवस बंद असलेले शहरातील वॉईनशॉपसह दारू दुकाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या बंदोबस्तात सुरू करण्यात आली. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत ग्राहकांची एकच रांग लागल्याचे दिसत होते. राज्य उत्पादन शुल्क पोलीसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कोरोनाच्या पार्श्‍भूमीवर सांगली जिल्हा ऑरिज झोन मध्ये आल्यानंतर 4 मे पासून जिल्ह्यातील वाईनशॉप सुरू झाली. मात्र तासगाव शहरातील देशी विदेशी दारूची दुकाने मात्र सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे शॉकिनांची निराशा झाली होती. गेली काही दिवस दुकाने सुरू व्हावीत यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते. जिल्ह्यातील सर्व दारू दुकान सुरू झाली मात्र तासगावात यापूर्वी नक्की काय अडचण होती ? आणि ती कशी दूर झाली ? हे समजू शकले नसले तरी आज थेट राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षक संभाजी कोळी आणि कॉन्स्टेबल च्या उपस्थितीत आज दुपारी दुकाने सुरू करण्यात आली. वॉईनशॉपसह दारू दुकाने सुरू होताव ग्राहकांनी दारू खरेदीसाठी गर्दी केली होती शहरातील बाईनशॉप येथे ग्राहकां दुकाना बाहेर सोशल डिस्टन्सिंगवे पालन होईल असे बॅरिकेडस्‌ लावण्यात आले होते तसेच येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकांच्या हातावर सैनिटायझरचा स्प्रे करण्यात येत होता इन्फ्रारेड थर्मामिटर व्या साहयाने ग्राहकांना ताप आहे का याची तपासणी ही करण्यात येत होती तसेव विक्री करताना कर्मचाऱ्यांनी हॅन्डग्लोज, मास्कचा बापर केला होता.



Web Title: Good news for Tasgaonkars they will get alcohol