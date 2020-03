खुषखबर..! मतदारांना नविन ओळखपत्र मिळणार

सांगली-भारतीय निवडणूक आयोगाने यंदा नव्याने निवडणूक ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी वितरीत केलेली "एमटी सिरिज' ओळखपत्रे 16 अंकी आहेत. आता त्याचे रुपांतर 10 अक्षरांक नुसार करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व मतदारांना वर्षा अखेरीस नव्याने ओळखपत्र मिळणार आहेत. याबाबत सह मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा उप सचिव अ. ना. दळवी यांनी प्रशासनाला माहिती दिली आहे. निवडणूक ओळखपत्र खराब झालेले मतदार तसेच गहाळ झालेल्यांसाठी ही चांगली बातमी आहे. मतदारांना यापूर्वी निवडणूक ओळखपत्रे दिल्याला 25 ते 28 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. त्यातील बहुतांश लोकांची ओळखपत्रे खराब झालेली आहेत. छायाचित्र ओळखू येत नाही. यातील अनेक ओळखपत्र एसटीच्या प्रवासात वापर होताना त्यांची स्थिती लक्षात येते. त्यानंतर जस-जशी मतदार नोंदणी झाली. त्यांना नव्याने ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत. ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरानंतर संबंधित गावांतीस सर्व मतदारांना नव्याने ओळखपत्रे देण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर आता सर्व मतदारांना पुन्हा नव्याने ओळखपत्र मिळणार आहेत. भारतीय निवडणुक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती राज्य निवडणुक आयोगाने सर्व जिल्ह्याना लेखी कळवली आहे. नवीन ओखपत्र देण्याची जबाबदारी मुंबई येथील अतिशय कंपनी लि. यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे.

एक दृष्टिक्षेप...

0 नविन ओळखपत्र..16 ऐवजी 10 अंकी

0 नव्या ओळखपत्रावर दोन्ही क्रमांक येणार

0 राज्यात 93.46 लाख ओळखपत्र तातडीने छापणार



