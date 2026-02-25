Gopichand Padalkar : सांगलीचा आवाज बुलंद! गोपीचंद पडळकर यांची भाजप प्रदेश उपाध्यक्षपदी नियुक्ती

जत : भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या प्रदेश कार्यकारिणीत जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांची प्रदेश उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात सांगली जिल्ह्याचे वजन वाढल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नव्या कार्यकारिणीची घोषणा केली. यामध्ये आमदार पडळकर यांच्यावर प्रदेश उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली. .Kolhapur Municipal : महापालिकेतील सत्ता जवळ; भाजपमध्ये महापौरपदासाठी धावपळ आणि सुप्त संघर्ष उफाळला.पक्षविस्तार आणि संघटन बळकटीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात विशेष काम करण्याचे संकेतही यावेळी देण्यात आले. पडळकर हे प्रभावी वक्तृत्वासाठी ओळखले जातात. मात्र, संघटन उभारणीतील त्यांची पकडही तितकीच मजबूत मानली जाते. .जत विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवत आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही पक्षाला बळ देण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. .Kolhapur Mayor : महापौर उमेदवारीतून साधले अनेक लक्ष्य; वरिष्ठ पातळीवर हालचाली, खासदार महाडिकांचा भाजपमध्ये वरचष्मा.प्रदेश उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर जत, आटपाडी व सांगली जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. फटाके, पुष्पवृष्टी आणि अभिनंदनाचा वर्षाव केला. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपची ताकद वाढविण्याचे मोठे आव्हान आता पडळकर यांच्या समोर असून, त्यांच्या नियुक्तीमुळे आगामी राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..संघटन कौशल्याची दखलआमदार पडळकर यांनी गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागात पक्षाची मजबूत पायाभरणी केली. ओबीसी समाजात त्यांचा प्रभाव लक्षणीय मानला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षाची सत्ता आणणे, नवीन कार्यकर्त्यांना संधी देणे आणि आक्रमकपणे विरोधकांवर भूमिका मांडणे या त्यांच्या शैलीची दखल घेत पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना राज्य पातळीवरील जबाबदारी दिली आहे. प्रदेश उपाध्यक्षपदाच्या माध्यमातून आता त्यांना व्यापक स्तरावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.