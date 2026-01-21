पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : आम्हाला अडवण्याच्या नादात विरोधक स्वतः अडकतील; आटपाडीत पडळकरांचा हल्लाबोल

BJP Rally : झरे येथे झालेल्या भाजप मेळाव्यात आमदार पडळकरांचा आत्मविश्वास; जनतेचा कौल भाजपकडे असल्याचा दावा
BJP MLA Gopichand Padalkar addressing party workers at a rally in Atpadi.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी : जनतेने आता भाजपसोबत जाण्याचे पक्के ठरवले आहे, असा विश्वास आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी झरे (ता. आटपाडी) येथे झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला. आम्हाला अडवण्याच्या नादात स्वतः अडकू नका, असेही ते म्‍हणाले.

