Gopichand Padalkar : आम्हाला अडवण्याच्या नादात विरोधक स्वतः अडकतील; आटपाडीत पडळकरांचा हल्लाबोल

आटपाडी : जनतेने आता भाजपसोबत जाण्याचे पक्के ठरवले आहे, असा विश्वास आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी झरे (ता. आटपाडी) येथे झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला. आम्हाला अडवण्याच्या नादात स्वतः अडकू नका, असेही ते म्हणाले..आमदार पडळकर यांनी केलेल्या विकास कामाचा आढावा मांडून विरोधकांचा समाचार घेतला. नगराध्यक्ष यु. टी. जाधव, ब्रह्मानंद पडळकर, चंद्रकांत भोसले, रमेश कातुरे, दादासाहेब हुबाले, जयवंत सरगर, जगन्नाथ कोळपे, अमोल काटकर, प्रणव गुरव आदी उपस्थित होते..Sangali Election : आटपाडीत दहा जेसीबीमधून मिरवणूक; नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपचा झेंडा.पडळकर म्हणाले,''मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच टेंभूचे बंदिस्त पाईपलाईनमधून पाणी आले. प्रत्येक गावात कामांसाठी निधी दिला. खरसुंडी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ५ कोटी निधी मंजूर केला..विधान परिषदेचा आमदार झाल्यावर पहिला १ कोटीचा निधी रुग्णवाहिकेसाठी दिला. पाच वर्षांत आटपाडीचे चित्र बदललेले दिसेल, अशी ग्वाही देतानाच आगामी प्रकल्पांची त्यांनी माहिती दिली. आटपाडी तलावावर पर्यटन केंद्र उभारण्याचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून, दोन महिन्यांत संपूर्ण शहरासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प मंजूर करून आणणार आहे. .Sangli Election : आटपाडीत सत्तेचा सारीपाट रंगला! उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजप-शिवसेनेची जोरदार मोर्चेबांधणी.दोनशे एकर क्षेत्रावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पही आणला आहे.'' पडळकर म्हणाले,''सगळ्याच गोष्टी पैशावर होत नसतात, तसे असते तर चहावाल्याचा मुलगा पंतप्रधान झाला नसता. समोर असलेल्या पैसेवाल्या उमेदवाराविरोधात स्वाभिमानी फौज घेऊन लढणार आहे. कार्यकर्त्यांनी गट-तट बाजूला ठेवून कामाला लागावे.''.ब्रह्मानंद पडळकर म्हणाले, अहंकार, कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेतल्यामुळे विरोधकांचा नगरपंचायतीत पराभव झाला. आता ही निवडणूक कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या हातात घेतली असून, भाजपचा विजय निश्चित आहे, असा दावा केला..महादेव पाटील, तुकाराम जानकर, उमाजी चव्हाण, नाथा सरगर, विलासराव काळेबाग, उमाजी सरगर, एन. पी. खरजे, अधिकराव माने, यशवंत मेटकरी, राहुल गुरव, कैलास देवडकर यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..