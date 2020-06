गोटखिंडी चुकीच्या कर्जमाफीबद्दल गुन्हे दाखल करा, पालकमंत्र्यांचे आदेश

सांगली ः गोटखिंडी ( ता. वाळवा) येथील राज्य शासनाच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेत चुकीच्या माहिती आधारे कर्जमाफी मिळवल्याबद्दल सात कर्जदार, सबंधित सोसायटीचा सचिव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी यांना दिले. जिल्ह्यातील कर्जमाफीच्या याद्यांचा आढावा घ्यावा, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री जयंत पाटील यांची आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी गोटखिंडी येथील कर्जमाफी प्रकरणाबाबत पालकमंत्री श्री. पाटील यांना विचारले असता त्यांनी सबंधित बनावट कर्जदार तसेच जबाबदार सोसायटी सचिव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोटखिंडी येथे 16 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर याबाबत जिल्हा सहकार उपनिबंधक नीळकंठ करे यांची चौकशी समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल आज जिल्हा प्रशासनाला मिळाला. सबंधित अहवालावर चर्चा झाल्याचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले,"" गोटखिंडी सोसायटीत सात-बारा नावावर नसताना बनावट पध्दतीने कर्जमाफी केली आहे. अन्य काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतानाही ती चुकीच्या पध्दतीने किंवा त्यांनी घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिक रक्कम दिलेली आहे. याबाबत चौकशी समितीचा अहवाल आज जिल्हा प्रशासनाला मिळाला आहे. सबंधित लाभार्थीसह जबाबदार सोसायटी सचिव यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात अशा घटना झाल्या असतील, अशी शक्‍यता गृहीत धरुन याद्यांची तपासणीही करण्यास सांगितले आहे.'

