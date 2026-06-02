Graduate Youth News : D.Ed झालं, MPSC दिली, पण...; कायमस्वरूपी नोकरी आणि लग्न न ठरल्याने 38 वर्षीय पदवीधर युवकानं उचललं टोकाचं पाऊल

कोगनोळी : कायमस्वरूपी नोकरी मिळत नसल्याने व विवाह जुळत नसल्याच्या नैराश्यातून माणकापूर (ता. निपाणी) येथील पदवीधर युवकाने हंचिनाळ येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (graduate teacher suicide due to job insecurity) घडली. प्रशांत तायगोंडा गायकवाड (वय ३८) असे आत्महत्या केलेल्या युवकाचे नाव आहे. .घटनेची नोंद निपाणी ग्रामीण पोलिसांत झाली आहे. प्रशांत याने डी.एड.पर्यंत शिक्षण घेतले होते. एमपीएससी परीक्षाही दिली होती. सध्या तो इचलकरंजी येथील एका खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षक होता. कायमस्वरूपी नोकरी मिळत नसल्याने व विवाह ठरत नसल्याने तो मानसिक तणावाखाली असल्याचे सांगण्यात आले..शनिवारी तो आईसमवेत दुचाकीवरून मूळगावी हंचिनाळ येथे चुलत्यांच्या घरी आला होता. रविवारी सकाळी बाहेर जाऊन येतो असे सांगून तो घराबाहेर पडला. बराच वेळ परत न आल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला असता चुलते बाळासाहेब सदाशिव गायकवाड यांच्या जनावरांच्या गोठ्यात त्याने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले..घटनेची माहिती मिळताच मंडल पोलिस निरीक्षक बी. एस. तळवार, उपनिरीक्षक शिवराज नायकवडी, हवालदार सलीम मुल्ला, परमानंद मारूशेठ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. याबाबत भाऊ प्रविण गायकवाड यांनी फिर्याद दिली आहे. त्याच्या मागे आई, भाऊ असा परिवार आहे.