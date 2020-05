"केशरी' च्या साडेसात लाख लाभार्थींना धान्य : 25 मे पासून वाटपाचा दुसरा टप्पा  

सांगली- "कोरोना' संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एपीएलमधील केशरी रेशन कार्डधारकांतील 10 लाख 18 हजार लाभार्थ्यांपैकी साडेसात लाख लाभार्थ्यांना गहू आणि तांदळाचे वाटप करण्यात आले. मे आणि जून महिन्यात केशरी कार्डधारकांना तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ वितरित करण्यात येणार आहे. 25 मे पासून धान्य वाटपाचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे यांनी दिली. "कोरोना' मुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. रोजगार थांबला. त्यामुळे सरकारने रेशन कार्डधारकांना धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजने अंतर्गत दोन प्रकारच्या कार्डधारकांना धान्य वितरण करण्यात येते. त्यात प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आणि अंत्योदय धान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना नियमित धान्य वितरण करण्यात येते. जिल्ह्यात 3 लाख 94 हजार 227 कार्डधारक या योजनत्त आहेत. एप्रिलमध्ये 3 लाख 87 हजार 971 कार्डधारकांना धान्याचे वाटप झाले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत मोफत तांदूळ एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांसाठी अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील कार्डधारकांना प्रत्येक कुटुंबातील प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत वितरित केला आहे. हा तांदूळ केशरी कार्डधारकांना मिळणार नाही. एपीएलमधील केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी जे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा यादीत येत नाहीत, ज्यांना दरमहा धान्य मिळत नाही, असे जिल्ह्यात 2 लाख 18 हजार 534 रेशनकार्ड आहेत. त्यात 10 लाख 26 हजार 619 लाभार्थी आहेत. केशरी शिधापत्रिका लाभार्थ्यांना मे आणि जून महिन्यासाठी धान्य दिले जाणार आहे. 57, 477 जणांनी धान्य टाळले जिल्ह्यात 1 हजार 356 स्वस्त धान्य दुकान आहेत. त्याद्वारे 1 लाख 61 हजार 57 रेशन कार्डावर 7 लाख 47 हजार 381 लाभार्थ्यांना 72.80 टक्के धान्याचे वाटप करण्यात आले. त्यांच्यासाठी मानसी तीन किलो गहू आठ रुपये किलोप्रमाणे तर दोन किलो तांदूळ 12 रुपये किलोप्रमाणे असे धान्य वितरण झाले. 2 हजार 242 मे टन गहू आणि 1 हजार 494 मे टन तांदळाचा समावेश आहे. अद्यापही 57 हजार 477 कार्डधारकांनी धान्य घेतलेले नाही.

