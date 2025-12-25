Sangli Raisins : जानेवारीऐवजी फेब्रुवारीत बेदाणा हंगाम; शेतकरी आणि शेडमालकांची चिंता वाढली

सांगली : राज्यात सलग तिसऱ्या वर्षी द्राक्षाला फटका बसला आहे. यंदा उन्हाळ्यात सततच्या पावसामुळे ५० टक्के घड निर्मितीच झाली नाही. परिणामी उत्पादनात ६० टक्क्यांहून अधिक घट होणार आहे. .द्राक्षांना चांगले दर मिळत असल्याने बेदाणे निर्मितीतील द्राक्षांची बाजारात विक्री होणार आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे बेदाणी निर्मिती हंगाम महिन्याहून अधिक काळ लांबेल, अशी शक्यता जाणकारांतून व्यक्त होत आहे..Nashik Wine Industry : नाशिकच्या 'वाइन कॅपिटल'ला अतिवृष्टीचा फटका! द्राक्ष उत्पादनात ४०% घट, वायनरींना परराज्यातून द्राक्ष मागवावी लागणार?.द्राक्ष उत्पादन घटल्याचा थेट परिणाम बेदाणा निर्मितीवर होणार आहे. बेदाणा तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या द्राक्षांची टंचाई भासणार असल्याचे बेदाणा उत्पादकांनी सांगितले. हंगामात द्राक्षाचे दर वाढल्यास बेदाणा निर्मितीकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी राहणार हे अगदी स्पष्ट आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून निसर्गाची द्राक्षावर अवकृपा झाली आहे..ऐन हंगामाच्या एप्रिल खरड छाटणीपासूनच पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतरही मे महिन्यात झालेल्या पावसाने पिकाला पोषक वातावरण मिळाले नाही. परिणामी सूक्ष्मघड निर्मितीच झाली नाही. .Agriculture News : द्राक्ष पंढरीत वाइनचा 'नशा' उतरला! अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात एक कोटी लिटरची घट.त्यानंतर सप्टेंबर, ऑक्टोबरमधील फळछाटणीच्या काळातही पाऊस झाला. यामुळे फळछाटणी लांबणीवर पडली. त्यानंतरही बदलत्या वातावरणाचा पिकाला फटका बसला. यामुळे यंदा द्राक्षाच्या उत्पादनात ६० टक्क्यांनी घट होईल, असा अंदाज आहे. द्राक्ष पिकातील मोठ्या नुकसानीचा थेट फटका बेदाणा निर्मितीलाही बसणार आहे..यंदाचा द्राक्ष विक्रीचा हंगाम सुरू झाला आहे. काही ठिकाणी द्राक्षाला प्रति किलोस १७० रुपयांपेक्षा अधिकचा दर मिळत आहे. परंतु द्राक्ष विक्रीच्या हंगामाला गती येईल तेव्हा द्राक्षाचे दर काय राहतात यावर बेदाणा निर्मिती अवलंबून आहे. .द्राक्षाला चांगेल दर वाढले तर बेदाणा निर्मितीकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी राहील, असेही शेतकरी म्हणाले आहेत. द्राक्षाचे उत्पादन कमी असल्याने दर अपेक्षित मिळतील. पण येत्या काळात दर काय मिळतील हे आत्ताच सांगणेही मुश्कील आहे. .बेदाणा हंगामाची पूर्वतयारी डिसेंबरच्या मध्यापासून सुरुवात होते. यामध्ये शेडची डागडुजी, दुरुस्ती अशी कामे शेडमालक हाती घेतात. डिसेंबरचा मध्य संपला तरी, शेडमालकांनी पूर्व तयारी सुरू केली नसल्याचे चित्र आहे. .जानेवारीच्या मध्यापासून पूर्व तयारी सुरू होण्याची शक्यता आहे. अर्थात जानेवारीच्या मध्यापासून बेदाणा शेड सुरू झाली तरी बेदाणा तयार होण्यास वीस दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु सद्यःस्थितीला बेदाणा तयार करण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही हाचलाची सुरू नसल्याचे बेदाणा शेड मालकांना सांगिलते आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या मध्यानंतरच बेदाणानिर्मितीला हळूहळू सुरुवात होईल..अतिपावसामुळे द्राक्षाचे उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे बेदाणानिर्मितीलाही अडचणी आल्या आहेत. सध्या बेदाण्याचे दर चांगले आहेत. मात्र यंदा द्राक्षाला दर चांगले मिळाले तर बेदाणा निर्मितीकडे कल कमीच राहील, अशी परिस्थिती आहे.- राहुल पाटील, आगळगाव, बेदाणा उत्पादक शेतकरी.यंदा द्राक्ष फारच कमी आहेत. त्यामुळे दरवर्षी जानेवारीत सुरू होणारा बेदाणा निर्मितीचा हंगाम फेब्रुवारीच्या मध्यापासून सुरू होईल. हंगामाची पूर्व तयार जानेवारीच्या मध्यापासून सुरू होईल.- अजित पाटील, बेदाणा शेडमालक.दुसऱ्या वर्षी फटका...दोन वर्षांपूर्वी जवळपास दोन हजार शेडवर बेदाणा निर्मिती होते. गतवर्षी एक हजार शेडवर बेदाणा तयार करण्याची लगबग होती. यंदा ही संख्या पाचशे शेडवर येण्याची शक्यता आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी बेदाणा उद्योग अडचणीत आला आहे..आकडेवारी सांगते...यंदाचे द्राक्ष क्षेत्र ः ८० हजार एकरचार वर्षांत द्राक्ष क्षेत्रात घट ः ४० हजार एकरशिल्लक ८० हजार एकरपैकी ५० टक्के बागांनाच घडशेडची पूर्वतयारी रखडली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.