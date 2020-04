द्राक्ष गेली परदेशी, पैशाचे काय? 

सांगली, ः एप्रिल छाटणीसाठी तयारीत खते, औषधांची उपलब्धता नसल्याचे चिंता वाढली आहे. जिल्ह्यातील 15 टक्के शिल्लक असलेली द्राक्षे बेदाण्यासाठी काढण्याची घाई सुरु आहे. कवठेमहांकाळ पूर्व भागात शेडवर बेदाणा केला जातो.

जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकच नव्हे तर ऊस व भाजीपाला उत्पादकही संकटात आहे. सर्वाधिक संकट द्राक्ष उत्पादकांसमोर आहे. शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी प्रशासकीय अडचणी दूर झाल्या आहेत. मात्र वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी पंपधारकाकडून मागणीप्रमाणे डिझेल मिळत नाही. काही शेती औषध दुकानदार व कंपन्या कृषी औषधांचा काळा बाजार करीत आहेत. ज्यादा दराने विक्री करीत आहेत. महापूर, अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष, भाजीपाला व ऊस उत्पादक अडचणीत आलेत. वाचलेले शेतकरी "कोरोना' च्या कचाट्यात अडकले.

द्राक्षाचे दहा टक्के क्षेत्र शिल्लक आहेत. पलूसमध्ये सर्वाधिक क्षेत्र आहे. तासगाव, जत आणि मिरज तालुक्‍यात क्षेत्र कमी आहे. बेदाणा करण्यासाठी शेतकऱ्याची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी लागणारे डिपींग ऑईल, कार्बोनेटची उपलब्धता कमी आहे. शेतकऱ्यांना जिल्ह्यातीलच काही व्यापारीच नाडवत आहेत. काही कंपन्या व कृषी दुकानदार हे करीत आहेत. " हंगाम उशिरा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यंदाची परस्थिती गंभीर आहे. दोन-तीन आठवड्याच्या विश्रांतीनंतर तरी खते, औषधांची उपलब्धता गरजेची आहे.'

मनोज शिंदे, द्राक्ष उत्पादक, कवलापूर.

