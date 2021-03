कारखान्याच्या धुरांडीतून बाहेर पडणाऱ्या राखेमुळे द्राक्ष काळवंडली 

आरग : केम्पवाड कारखान्याच्या धुरांडीतून बाहेर पडणाऱ्या राखेमुळे द्राक्ष बागांसह अन्य शेती, पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, द्राक्ष बागायतदार संकटात सापडला आहे. राखेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कारखान्याने प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवावी. अन्यथा अथणी शुगर कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीमंत पाटील यांच्या सांगलीतील बंगल्यावर भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिला. लिंगनूर (ता. मिरज) येथील आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नूतन सरपंच मारुती पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष भरत चौगुले, शाखाध्यक्ष नंदू नलवडे उपस्थित होते. श्री. खराडे म्हणाले,""केम्पवाड येथील अथणी शुगर कारखान्याची निर्मिती होऊन दहा ते पंधरा वर्षे झाली. मात्र कारखान्याच्या धुरांडीतून मोठ्याप्रमाणात राख बाहेर पडत असते. परिसरातील द्राक्ष घडांवर ही राख पडते त्यामुळे घड काळे पडतात, काळी पडलेली द्राक्षे मातीमोल किमतीने विकावी लागतात. यामुळे द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. लिंगनूर, खटाव, शिंदेवाडी, जानराव वाडी, संतोश वाडी आदी गावांतील दोन हजार एकरांतील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. याशिवाय कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या मळीमुळे परिसरातील पाणीही दूषित झाले आहे. विहीर, कूपनलिका यांचे पाणी पिण्यालायक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मका, गवत आदी वैरणींचेही नुकसान होत आहे. यामुळे परिसरातील शेतकरी हैराण झाला आहे. या प्रश्नावरून कारखान्याचे अध्यक्ष मंत्री श्रीमंत पाटील यांना वारंवार लेखी निवेदने दिली आहेत, मात्र त्यांनी कानाडोळा केला आहे.



धुरांडीतून बाहेर पडणाऱ्या राखेचे पुढील हंगामापूर्वी नियोजन करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, ही प्रमुख मागणी आहे. अन्यथा कारखाना आणि श्रीमंत पाटील यांच्या सांगलीतील बंगल्यावर मोर्चा काढू, असा इशारा त्यांनी दिला.'' यावेळी प्रास्ताविक नंदू नलवडे यांनी केले. भरत चौगुले, मारुती पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी रावसाहेब बेडगे, राजाराम नाईक, दीपक मगदूम, अशोक मगदूम, चंद्रकांत नाईक, विजय विवेकी, व्हणाप्पा वर्णेकर, युवराज मगदूम आदींसह मोठ्यासंख्येने शेतकरी उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

