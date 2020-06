आटपाडी (सांगली) -तालुक्यातील कोरोना बाधित पंधरा रुग्णांपैकी सहा जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. ते कोरोनामुक्त झाले आहेत.त्यामुळे आटपाडीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 18 मे रोजी दिल्लीहून आटपाडीत आलेला एक युवक कोरोना पॉझिटिव्ह आला. त्याला येथील खाजगी लॉजवर कोरोणईन केले होते. या घटनेने तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर दहा दिवसांत तालुक्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पंधरावर पोहोचली. यामध्ये आटपाडीत तीन, सोनारसिद्ध नगरमध्ये तीन, कामत येथे दोन, बनपुरी दोन असे गावागावात रोज रुग्ण सापडत होते. कोरोनामुक्त तालुक्यात कोरोणाने शिरकाव केल्यामुळे तालुका हादरून गेला होता.जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी, आमदार अनिल बाबर यांनी आढावा बैठक घेऊन कोरोनाची साखळी तोडण्यास संदर्भात काही सूचना केल्या.परिस्थिती काळजी करण्यासारखी होती. रोजच रुग्ण सापडत गेल्यामुळे पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य विभागावर मोठा ताण पडला होता. या घटनेनंतर पोलीस प्रशासन आणि गावागावातील दक्षता समितीने अधिक गांभीर्याने घेऊन बाहेरून येणाऱ्यांना शक्तीने कोरणटाईण केले गेले. गेल्या सहा दिवसात करणाचे रुग्ण सापडले नव्हते. दरम्यान या काळामध्ये तालुक्‍यातील सहा रुग्ण कोरोणा मुक्त झाले आहेत.बाहेरून येणाऱ्यांची संख्याही रोडावली आहे.त्यामुळे आटपाडीकरांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान तासगाव आगारातील शेटफळे येथील चालकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे.हा चालक परप्रांतीय मजुरांना सोडण्यासाठी छत्तीसगडला गेला होता. त्याला राहत्या घरीच कोरोणटाईन केले होते. त्याच्या कुटुंबातील सातजण आणि सोबत गेलेल्या गावातील एक चालक यांना प्रशासनाने तातडीने गावातून हलवून आटपाडीत शासकीय इमारतीमध्ये कोरोणटाइन केले. आज या सर्वांचे श्वाब घेऊन तपासणीसाठी मिरजेला पाठवण्याचा आरोग्य विभागाने निर्णय घेतला आहे.तसेच प्रत्यक्ष संपर्कात आलेल्या अनेकांना शेटफळेत कोरोणटाईन केले आहे. याशिवाय पुणे होऊन शेटफळे आलेल्या एका महिलेला आणि वाक्षेवाडी येथे मुंबईहून आलेल्या एकाला प्राथमिक लक्षणे दिसू लागल्यामुळे तपासणीसाठी तातडीने पाठवले आहे. त्यांच्या तपासणी अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Great relief to Atpadikars: So many patients in the taluka are free from corona