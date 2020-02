दिव्यांग चेतनची प्रेरणादायी धडपड 

सांगली : चेतन उचितकर..दोन्ही डोळ्यांनी जन्मजात अंध. 137 पुरस्कारांचा मानकरी. गावोगाव गाणी गात या चौदा वर्षाचे मुलांने आपल्या चमूच्या मदतीने लाखो रुपयांचा निधी उभा केला आणि हा सारा पैसा त्यांनी पुन्हा समाजातील वंचित दिव्यांगाच्या मदतीसाठी दान करुन टाकला. त्याच्या या कार्याला सलाम सांगलीकरांनी शुक्रवारी सायंकाळी केला. निमित्त होते जागर जाणिवांचा...उमेद नव्या आयुष्याची या कार्यक्रमाचे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्यावतीने सध्या महापूरग्रस्त गावांमध्ये मानसिक आरोग्य प्रबोधनाची मोहिम सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चेतनच्या चमूच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भावे नाट्यमंदिरात झालेल्या या कार्यक्रमास सांगलीकरांनी उदंड प्रतिसाद दिला. सुमारे अडीच तासाच्या या कार्यक्रमात चेतनसह वाशिम जिल्ह्यातून आलेल्या जन्मजात दिव्यांग अमोल गोडसे, कोमल खांडेकर, अश्‍विनी पवार, विजय खडसे, विकास गाडेकर, दशरथ जोगदंड, वडील पांडुरंग उचितकर यांनी विविध प्रेरणादायी गीते व संवादातून मानसिक आरोग्य प्रबोधन केले. त्यांचे उत्तम सादरीकरण पाहून सारे चकित झाले. शुश्रूषा सल्ला मार्गदर्शन व प्रशिक्षण संस्थेचे कालिदास पाटील यांनी या कार्यक्रमात दिव्यांग मुलांचा जीवनप्रवास मांडला. या मुलांनी संकटावर केलेली मात लोकांसमोर मांडली. या मुलांचा जीवन प्रवास सर्वसामान्यतः येणाऱ्या दुःखांचे ओझे हलके झाले. चेतनने गेली सहा वर्षे असे कार्यक्रम करीत आहे. वाशिम, यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रतिबंधासाठी तो कार्यक्रम करीत आहे. त्यातून मिळालेला सारा पैसा त्यांनी त्या भागातील दिव्यांगासाठी, अनाथांसाठी खर्च केला आहे. ज्यांच्या घरात वीज नाही अशांच्या घरात सौर कंदील वाटले आहे. शंभरावर मुलांना शैक्षणिक मदतीसाठी दत्तक घेतले आहे. महापूराच्या काळात त्याच्या टीमने राख्या विकून मिळालेला निधी त्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला महापूरग्रस्त निधीपोटी दिला. रोज हजारो किलोमीटरचा प्रवास करणाऱ्या चेतनच्या टीमला स्वतःचे हक्काचे वाहन हवे आहे. त्यासाठी त्याला भरीव मदतीची गरज असल्याचे श्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक संजय साळुंखे म्हणाले,"" निराशेच्या प्रसंगात चेतनची धडपड प्रेरणा देणारी अशीच आहे. जागर जाणिवांचा या कार्यक्रमाचा हेतूच मुळी लोकांचे मानसिक प्रबोधन आहे. यानिमित्ताने तो साध्य झाला आहे.''

