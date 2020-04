ग्रेट ः अशी केली  गर्भवती महिलेची मदत 

सांगली, : म्हैसाळ येथे राहणारी ही महिला गर्भवती आहे. तिला नवऱ्याने मारहाण केल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी तिला वसंतदादा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी आणले होते. उपचारानंतर ती पुन्हा गावी जाण्यासाठी रुग्णालयाबाहेर थांबली होती. मात्र एकतर शहरात लॉकडाऊन आणि रात्रीची वेळ असल्याने कुणी तिला मदत करण्यास तयार नव्हते. महापालिकेचे कर्मचारी अमन आवळे यांनी या महिलेची विचारपूस केली. त्यानंतर आवळे यांनी नगरसेवक अभिजित भोसले यांना महिलेची अडचण सांगितली. श्री. भोसले तातडीने तेथे आले. त्यांनी महिलेस आधार देत सुखरुप घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी घेतली.

नगरसेवक भोसले यांनी महिलेच्या वडिलांशी संपर्क साधून त्यांना उगार येथे येण्यास सांगितले. तसेच इन्साफ फौंडेशनचे मुस्तफा मुजावर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री पाटील यांना सोबत घेऊन अभिजित भोसले यांनी सदर महिला आणि तिच्या दोन मुलांना घरी सोडण्यासाठी एक ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध केली. त्यातून ते स्वत:, मुस्तफा मुजावर महिलेस तिच्या माहेरी सोडण्यासाठी रवाना झाले. रात्री अकराच्या सुमारास महिलेस तिच्या वडिलांकडे सुखरुप पोहोचवूनच अभिजित भोसले, मुस्तफा मुजावर आणि जयश्री पाटील परतले.

