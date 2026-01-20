Sindhudurg Farmer : खत महागले, ताग शेतकऱ्यांचा आधार बनला; पण बियाणे दरांनी चिंता वाढली

नवेखेड : जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हिरवळीच्या पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, हिरवळीच्या पिकांच्या बियाण्यांच्या वाढत्या किमतीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. .यंदा गाळप हंगाम लवकर आटोपण्याची चिन्हे असून, अनेक ठिकाणी खोडवा ऊस गळीतासाठी लवकर गेल्याने शेतजमीन रिकामी होत आहे. या क्षेत्रात आता रब्बी पिकांची पेरणी करण्यास उशीर झाल्याने शेतकऱ्यांनी ताग व धैंचा यांसारखी हिरवळीची पिके घेण्याकडे मोर्चा वळवला आहे. .Belgaum Farmer : अवकाळी पावसाचा कहर! बेळगाव तालुक्यात ज्वारी भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे स्वप्न मोडीत .पेरणीनंतर अवघ्या ५० दिवसांत ही पिके जमिनीत गाडण्यास योग्य ठरतात. त्यामुळे सेंद्रिय खत मोठ्या प्रमाणात तयार होऊन पुढील पिकांना त्याचा चांगला फायदा होतो. या माध्यमातून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढण्यास मदत होते..हा उद्देश लक्षात घेऊन शेतीत सक्रिय असलेली तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात हिरवळीच्या पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहे. पूर्वी ताग व धैंचा यांचे बियाणे साखर कारखान्यांकडून मोफत दिले जात होते. काही वर्षांपूर्वी कृषी विभागही या उपक्रमासाठी आग्रही होता. .Agriculture News : "भाव मिळो ना मिळो, कांदाच लावू"; मजुरांसाठी शेतकऱ्यांची पायपीट, सुगीचे दिवस आले मजुरांना.मात्र, त्या काळात शेतकऱ्यांमध्ये अपेक्षित जागृती नसल्याने या लागवडीकडे दुर्लक्ष केले जात होते. सध्या मात्र शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण झाली असून, लागवडीसाठी उत्साह दिसून येत आहे..तथापि, सध्या ताग व धैंचा बियाण्यांचा दर प्रतिकिलो सुमारे १९० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. एकरी लागवडीसाठी २५ किलो बियाणे लागते. केवळ बियाण्यांचा खर्चच पाच हजार रुपयांच्या आसपास जात असून, या वाढीव खर्चामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली असून, याकडे कृषी विभागाने तत्काळ लक्ष देऊन बियाणे उपलब्ध करावीत, अशी मागणी आहे..हिरवळीच्या खताचे मुख्य फायदेजमिनीची सुपीकता वाढवतेमातीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढवतेपोष क तत्त्वांचा पुरवठामातीची रचना सुधारते ः मातीचे कणसमूह तयार होतात.पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता ः मातीची जलधारणा क्षमता वाढते हिरवळीच्या पीक लागवडीसाठी शेतकऱ्यांच्यात जागृती होत आहे, हे महत्त्वाचे आहे, सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी हिरवळीच्या पिकांची लागवड त्याचबरोबर गांडूळ खतांचा वापर गरजेचा आहे.- योगेंद्र पाटसुते, शेतकरी कासेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.