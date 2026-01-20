पश्चिम महाराष्ट्र

Sindhudurg Farmer : खत महागले, ताग शेतकऱ्यांचा आधार बनला; पण बियाणे दरांनी चिंता वाढली

Green Manure Farming : ताग व धैंचा पिकांमुळे शेतकऱ्यांना मातीची सुपीकता लवकर पुनर्संचयित करता येते, बियाण्यांच्या दरवाढीमुळे लहान शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढतो
Farmers sowing jute as a green manure crop to improve soil fertility in Walwa taluka.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नवेखेड : जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हिरवळीच्या पिकांच्या लागवडीला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, हिरवळीच्या पिकांच्या बियाण्यांच्या वाढत्या किमतीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

