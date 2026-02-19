पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Market : हिरव्या बेदाण्यास ४०१ रुपयांचा उच्चांकी दर; सांगली बाजार समितीत नवीन बेदाणा सौदे, पहिल्याच दिवशी १०० टन बेदाण्‍याची झाली आवक

Green Raisins : सांगली बाजार समितीत नव्या हंगामातील बेदाणा सौद्याची दमदार सुरुवात झाली असून उत्कृष्ट प्रतीच्या हिरव्या बेदाण्यास तब्बल ४०१ रुपये प्रतिकिलो असा उच्चांकी दर मिळाला. पहिल्याच दिवशी सुमारे १०० टन बेदाण्याची आवक झाल्याने बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण
Traders inspect fresh green raisins

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : सांगली बाजार समितीत चालू हंगामातील बेदाणा सौद्यास आज सुरुवात झाली. बेदाणा सौदा हॉलमध्ये प्रारंभप्रसंगी उत्कृष्ट प्रतीच्या हिरव्या बेदाण्यास प्रतिकिलो ४०१ रुपयांचा उच्चांकी भाव मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. पहिल्याच दिवशी २१ दुकानांमध्ये तब्बल दहा गाड्या म्हणजे सुमारे १०० टन नवीन बेदाण्याची आवक झाली.

Sangli
Traders
Grapes
Paschim maharashtra
Market Yard
Price
Raisins

