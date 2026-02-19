सांगली : सांगली बाजार समितीत चालू हंगामातील बेदाणा सौद्यास आज सुरुवात झाली. बेदाणा सौदा हॉलमध्ये प्रारंभप्रसंगी उत्कृष्ट प्रतीच्या हिरव्या बेदाण्यास प्रतिकिलो ४०१ रुपयांचा उच्चांकी भाव मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. पहिल्याच दिवशी २१ दुकानांमध्ये तब्बल दहा गाड्या म्हणजे सुमारे १०० टन नवीन बेदाण्याची आवक झाली..सभापती सुजय शिंदे, संचालक पप्पू मजलेकर, काडाप्पा वारद, सचिव महेश चव्हाण यांच्या हस्ते सौद्याचा प्रारंभ झाला. यावेळी एस. मणिलाल, यादव ट्रेडर्स, अभिजित ट्रेडर्स, हजारे सेल्स कार्पोरेशन, मृर्गेंद्र ॲग्रोटेक, रुणवाल ॲग्रोटेक, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, कन्हैया ट्रेडर्स, रोहिणी ट्रेडिंग कंपनी, भरतेश ट्रेडिंग कंपनीसह २१ व्यापारी संस्था सौद्यात सहभागी झाल्या..Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!.सभापती सुजय शिंदे म्हणाले की, यंदा द्राक्ष छाटणी उशिरा झाल्याने तसेच काही भागात उत्पादन घटले असले तरी बाजारातील मागणी मजबूत आहे. यावेळी मनोज मालू, सतीश पटेल, सिद्धार्थ पटेल, नितीन मर्दा, पनू सारडा, विनायक हिंगमिरे, मुकेश केसरी, पवन चौगुले, रवी हजारे, विनोद कबाडे, अभिजित पाटील, शेखर ठक्कर, परेश मालू, शरद पाटील आदी उपस्थित होते..सांगली बाजारात सुरुवातीलाच बेदाण्यास चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने आवक वाढण्याची शक्यता असून दरही समाधानकारक राहतील, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे..Sangli Turmeric : राजापुरी हळदीच्या दराने गाठला उच्चांक; यंदाचा हंगाम फायदेशीर ठरण्याचे संकेत.उच्चांकी सौदा ठरला आकर्षणाचा केंद्रबिंदूतीर्थंकर सेल्स कार्पोरेशन या दुकानात वड्डी येथील शेतकरी राजकुमार शिंगण्णा यांच्या २६ बॉक्स नवीन हिरव्या बेदाण्यास प्रतिकिलो ४०१ रुपये असा उच्चांकी दर मिळाला. हा बेदाणा अभिजित ट्रेडर्स यांनी खरेदी केला. हंगामाच्या पहिल्याच दिवशी मिळालेल्या या दरामुळे बाजारात चांगली चुरस निर्माण झाली..दर्जानुसार दरांची स्थितीपहिल्या दिवशी ( किलोला सरासरी भाव)उत्कृष्ट प्रतीचा हिरवा बेदाणा-३३१ ते ४०१ रुपयेमध्यम प्रतीचा हिरवा बेदाणा- २५० ते ३२० रुपयेकाळा बेदाणा- १२० ते १८० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.