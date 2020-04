होम क्वॉरंटाइनचे शिक्के अन गटागटाने बसून करताहेत चिअर्स

नगर ः कोरोनाविरोधी लढ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याची संधी पाहून नेप्ती (ता. नगर) येथील हातभट्टी दारूचा व्यवसाय तेजीत चालू आहे. चक्क हातावर "होम क्वारंटाईन'चे शिक्के असलेले आसपासच्या गावातील मंडळी गटागटाने गावात येतात. शिवारातील हातभट्टीची दारू तयार होत असल्याच्या ठिकाणांजवळच्या शेतात, झाडाखाली व बांधावर बसून ते दारू पित असतात. त्यामुळे या परिसरातील रहिवासी व ग्रामस्थांमध्ये मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. नेप्ती गावातील हातभट्टी दारूचे उत्पादन हा विषय काही नवा नाही. कित्येक वेळा या भट्ट्यांवर पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने स्वतंत्रपणे व कधी-कधी संयुक्तपणे छापे घालून त्या उद्‌ध्वस्त केल्या आहेत. त्याची प्रसिद्धीही राज्यभर झाली. परंतु काही दिवसांतच ही परिस्थिती "जैसे थे' होते. त्यामागचे नेमके कारण पुढे येत नसले, तरी पोलिस व राज्य उत्पादनशुल्क दोन्ही संबंधित खात्यांशी हातभट्टीवाल्यांची असलेली "सलगी' मात्र लपून राहत नाही. हातभट्टीवाल्यांची गावात व परिसरात मोठी दहशत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध बोलण्यास कोणीच धजावत नाही. "सकाळ'ने मात्र हा विषय वारंवार प्रकाशात आणला. त्या वेळी संबंधितांकडून तात्पुरती मलमपट्टी होते. परंतु जखम मात्र बरी होत नाही. परिणामी नेप्तीकरांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.

सध्या कोरोनाची मोठी दहशत ग्रामीण भागातही आहे. त्यामुळे सरकारच्या सूचनांप्रमाणे ग्रामीण भागातील मंडळीही काळजी घेत आहेत. परंतु त्यांच्या घरांच्या परिसरातच सकाळपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत हातभट्टीचा "लाभ' घेणाऱ्या बेवड्यांच्या त्रासाने ही मंडळी त्रासली आहेत. ग्रामस्थ सापडले दुहेरी पेचात

कोरोनाविरोधी लढ्यात व्यस्त असल्याने पोलिसांचे हातभट्टीवाल्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पोलिस व संबंधितांकडे तक्रार करावी तर हातभट्टीवाल्यांकडून धोक्‍याची अडचण ग्रामस्थांना वाटत आहे. तक्रार नाही केली, तर कोरोनाच्या संसर्गाच्या धोक्‍याबरोबरच बेवड्यांच्या त्रासामुळे महिला व मुलेही त्रस्त झालेली आहेत. अशा दुहेरी पेचात नेप्तीतील ग्रामस्थ सापडले आहेत. हातभट्ट्या बंद करायच्या नसतील, तर किमान या बेवड्यांचा त्रास तरी कमी करा, असे आर्जव करण्याशिवाय या मंडळींपुढे पर्याय नाही.

