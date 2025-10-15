Chandrakant Patil : 'आष्टा, ईश्वरपूर नगरपालिकेत कमळ चिन्हावर सत्ता आणू'; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विश्वास

आष्टा (जि. सांगली) : ‘‘आष्टा व उरुण-ईश्वरपूर (इस्लामपूर) नगरपालिकेत आता कमळ चिन्हावर भाजपला सत्ता यायला काहीच अडचण नाही,’’ असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी आष्टा येथे आयोजित भाजप मंडल संपर्क कार्यालय प्रारंभ, कार्यकर्ता मेळाव्यात केले..यावेळी जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, जिल्हा बँकेचे सदस्य राहुल महाडिक, ॲड. चिमण डांगे, क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड, भीमराव माने, प्रसाद पाटील, अमोल पडळकर, लता पडळकर, स्वरूपराव पाटील, वीर कुदळे, राहुल थोटे, अनुप वाडेकर, सतीश बापट, राजकुमार सावळवाडे, राजकेदार आटुकडे, कपिल ओसवाल, अभिजित बिरनाळे, संदीप कुडचीकर उपस्थित होते..Maratha Reservation : 'कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कोणतीही सरकारी नोकरभरती करू नका'; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा.मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कमळ चिन्हावर लढवणार आहोत. जिथे शक्य आहे, तिथे अन्य मित्रपक्षांसमवेत आघाडी होईल. मात्र आम्हाला मिळणाऱ्या जागांवर कमळ चिन्हावर लढू. २०१४ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशाला एक स्वप्न दाखवले आणि अकरा वर्षांत त्यांनी देशाचा चेहरामोहरा बदलला. जगात देशाची वेगळी ओळख निर्माण केली. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनेक चांगली कामे, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या आहेत.’’.राहुल महाडिक म्हणाले, ‘‘पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आतापर्यंत आष्टा शहर व तालुक्यासाठी कोट्यवधीचा निधी दिला आहे. मागील वेळी आपला नगराध्यक्ष उमेदवार थोडक्यात पराभूत झाला होता. वाळवा पंचायत समितीवर भाजपचा झेंडा फडकेल.’’ अमोल पडळकर यांनी भाजपच्या माध्यमातून आष्टा शहरात झालेल्या विकास कामांचा आढावा घेतला. कोणत्याही परिस्थितीत आष्टा नगरपालिकेवर भाजपचाच झेंडा फडकेल, असे सांगितले..‘...भरभरून मते द्या’पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘ताकाला येऊन मोगा लपवणार नाही. भाजपला भरभरून मते द्या. दोन हाताने मते द्या.’’ यानंतर ते प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे स्मितहास्य करत म्हणाले, ‘‘दोन हाताने म्हणजे एका व्यक्तीने दोन मते द्या, असे नाही, तर भरभरून मते द्या. नाहीतर चंद्रकांत पाटलांनी दोन मते द्या, असे सांगितले. मी काहीही बोललो तर त्याची तोडमोड केली जाते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.