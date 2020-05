सांगलीत हापूस आंबा झाला एवढा स्वस्त...

सांगली- आंब्याचा हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला असून आवक देखील वाढली आहे. त्यामुळे दरात घसरण झाली आहे. देवगड आणि रत्नागिरी हापूसचा एक डझनाचा दर 200 ते 300 रूपये इतका आहे. तर चार ते पाच डझनाच्या पेटीचा दर 800 ते 1600 रूपये इतका आहे. आवक वाढल्यामुळे फळ मार्केटमध्ये तसेच शहरात सर्वत्र आंब्याचा सुगंध दरवळत आहे. "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे गेले महिनाभर आंब्याची आवक मर्यादीत होती. त्यामुळे दरातील वाढ कायम होती. आंब्याचा डझनाचा दर 600 ते 700 रूपये इतका होता. तर पेटीचा दर दोन हजार ते अडीच हजार रूपये इतका होता. आंब्याची विक्री महिनाभर कमी असली तरी तो सामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेरच होता. अक्षय तृतीयेला घरोघरी आमरसाचे बेत असल्यामुळे त्या काळात दरात वाढ झाली होती. परंतू अक्षय तृतीया संपल्यानंतर दरात घसरण सुरू झाली. तीनशे ते चारशे रूपयापर्यंत आंबा उतरला. लॉकडाउन शिथील केल्यानंतर आंबा आवक वाढू लागली आहे. सर्वत्र आंबाच आंबा दिसू लागला आहे. फळ मार्केटमध्ये कोकण, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून आंबा मोठ्या प्रमाणात येऊ लागला आहे. आवक वाढल्यामुळे देवगड आणि रत्नागिरी हापूसचा डझनाचा दर 200 ते 300 रूपये इतका आहे. तर चार ते पाच डझनाच्या पेटीचा दर 800 ते 1600 रूपये आहे. तर कर्नाटक आणि आंध्रचा आंबा शंभर ते दीडशे रूपये डझन आहे. हंगामाच्या शेवटी पायरी आंब्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यानुसार कोकणातील पायरी आंबा मोठ्या प्रमाणात दाखल झाला आहे. त्याचा दर 150 रूपये डझन इतका आहे. तोतापुरी आंबा देखील बाजारात येऊ लागला आहे. आंब्याची आवक वाढल्यामुळे सर्वत्र आंबा दिसू लागला आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मालवाहू टेम्पो कडेला लावून आंबा विकला जात आहे. मिरज रस्ता, माधवनगर रस्ता, कोल्हापूर रस्ता आदी ठिकाणी आंब्याचे स्टॉल लावले आहेत. आंब्याचा केशरी-पिवळा रंग अनेकांना आकर्षित करत आहेत. आंबा आवाक्‍यात झाल्यामुळे घरोघरी आमरसाचे बेत दिसून येत आहेत.

आवक वाढली-

विष्णूअण्णा पाटील फळमार्केटमध्ये हापूस आणि पायरी आंब्याची आवक आज 567 क्विंटल इतकी राहिली. तर तोतापुरी आंब्याची आवक 12 टन इतकी होती. आवक वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.



