संभाजी ब्रिगेड म्हणते, "ते शहीद'च

सांगली ः कोरोनाविरोधी लढाईत मयत होणाऱ्या पोलिस, डॉक्‍टर आणि कर्मचाऱ्यांचे कार्य महान असणार आहे. त्यांना शहिदाचा दर्जा दिला जावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष सुयोग औंधकर यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे, की कोरोना महामारीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्थरावरील हालचाली पाहता हे जैविक महायुद्ध सुरु आहे. त्यात आपल्या देशातही संकट मोठे आहे. देशातील सर्व राज्यात संघर्ष सुरु आहे. राज्यातील प्रमुख शहरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या युद्धात आपल्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस, डॉक्‍टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी लढा देत आहेत. या संवेदशील परिस्थितीमध्ये नागरिकांना सेवा देणारे पोलीस, डॉक्‍टर व हॉस्पीटल चे कर्मचारीसुद्धा मृत झाले आहेत. प्रशासन व आरोग्य क्षेत्रातील व्यक्ती जीवाची पर्वा न करता आपली सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या सेवेची योग्य दाखल घेतली जावी. त्यांना देश सेवा बजावत असताना मृत्यू झाला तर शाहिद घोषित करण्यात यावे व त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात यावा.'' या परिस्थितीत सेवा देणारे पोलीस, डॉक्‍टर्स व स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारी मृत्यूमुखी पडले तर त्यांना शहिदांचा दर्जा देण्यात यावा व तसेच त्यांच्या कुटुंबाला शहिदांच्या कुटुंबाप्रमाने सर्व सुविधा पुरविण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे.

Web Title: he all are SHAHID, says sambhaji briged