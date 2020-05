सांगलीत ऐतिहासिक नालेसफाई केल्याचा यांचा दावा...वाचा 

सांगली- महापालिका क्षेत्रात नालेसफाईचे काम जोमाने सुरु आहे. नाल्यांची रुंदी आणि खोली तिपटीने वाढली आहे. त्यामुळे संभाव्य पुराचे पाणी पूरपट्ट्यात लवकर पसरणार नाही. दरवर्षीसारखा फार्स न करता गेल्या पंधरा वर्षात प्रथमच नालेसफाईचे काम ऐतिहासिक झाले आहे, असा दावा स्थायी समिती सभापती संदीप आवटी यांनी आज केला. शहरातील नालेसफाईच्या कामांना आज स्थायी समिती सभापती संदीप आवटी यांनी महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यासह भेट दिली. नालेसफाईच्या कामाची माहिती घेऊन त्यांनी कामाबाबत समाधानही व्यक्त केले. 31 मेपूर्वी नाले सफाई पूर्ण करण्याच्या सूचनाही आयुक्त आणि सभापतींनी ठेकेदाराला केली आहे. आयुक्त कापडणीस आणि सभापती आवटी यांनी शिवशंभो चौक, कर्नाळरोड, जुना बुधगाव रोड तसेच दत्तनगर येथील शेतातील नाल्याच्या सुरू असणाऱ्या कामाची पाहणी केली. ड्रोनद्वारे परिसराची पाहणी केली. यावेळी स्थानिक नागरिकांनीही नाले सफाईच्या रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा न आणता सहकार्य केले. सभापती आवटी म्हणाले, महापालिका क्षेत्रातील 90 किलोमीटर अंतराचे 86 नाले तिपटीने खोल आणि रुंद केले जात आहेत. त्यातील 50 किमीचे काम झाले आहे. उर्वरित काम 31 मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ड्रोनद्वारे नालेसफाईच्या कामावर लक्ष ठेवले जात आहे. नाले तिपटीने रुंद आणि खोल केल्याने पावसाळ्यात पूर आलाच तर पूरपट्‌ट्‌यातील भागात पाणी लवकर पसरणार नाही आणि गेल्यावर्षीसारखी गंभीर स्थिती यंदा होणार नाही.

आयुक्त कापडणीस आणि सभापती यांच्यासोबत शहर अभियंता एम. डी. पाटील, अभियंता वैभव वाघमारे, आप्पा हलकुडे, रघुनाथ सरगर, स्वच्छता निरीक्षक धनंजय कांबळे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते. काम वाढल्याने किंमत वाढली

नालेसफाईचे टेंडर यंदा एक कोटी 40 लाख रुपयांपर्यंत गेल्याबद्दल टीका होत आहे. यावर बोलताना सभापती आवटी म्हणाले, सुरुवातीचे टेंडर तसे होते. मात्र प्रत्यक्षात काम एक कोटी 9 लाखात दिले आहे. नाल्यांची रुंदी आणि खोलीचे काम यंदा वाढले आहे. यापुर्वी पारंपरिक पध्दतीने नालेसफाई होत होती. यंदाचे काम ऐतिहासिक आहे. शिवाय सात-आठ नाले भरावाने मुजले होते तेही आता मोकळे केले आहेत. त्यामुळे आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नालेसफाईचे काम समाधानकारक सुरु आहे. दहा हजार टन गाळ काढला

आतापर्यंत सुमारे 50 किमीची नालेसफाई झाली असून नाल्यांची रुंदी आणि खोली वाढवल्याने मोठ्याप्रमाणात गाळ निघाला आहे. सुमारे दहा हजार टन गाळ काढण्यात आला असून तो आमराई, आयुक्त निवासच्या परिसरात, महावीर उद्यान व मिरजेच्या खंदक परिसर बागेत भराव म्हणून टाकला जाणार आहे.



Web Title: He claims to have cleaned the historical nalles in Sangli