पोलिसांना बघून पळाला अन घडले अघटित; मात्र वडिलांची वेगळीच तक्रार... वाचा काय घडले

जत : बिळूर (ता. जत, जि. सांगली) येथे ताडीच्या दुकानावर झालेल्या गर्दीला पांगविण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना पाहून पळ काढणाऱ्या एका तरूणाचा रस्त्यावर पडून मृत्यू झाला आहे. मांतेश रामगोंडा पाटील (वय 27, रा. बिळूर, ता. जत) असे मृत तरूणाचे नाव असून गुरुवारी रात्री उशिरा 9.30 वाजता ही घटना घडली. मात्र, मुलाचे वडील रामगोंडा पाटील यांनी पोलिसांच्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाल्याची तक्रार केली आहे. यासह रात्रभर तो मृतदेह ताब्यात घेण्यास विरोध केला. सकाळी त्यांच्या समजूतीनंतर मृतदेह ताब्यात देण्यात आला. मात्र, जत पोलिस ठाण्यात नैसर्गिक मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे. पोलिसांनी व ग्रामस्थांनी दिलेली माहिती अशी, की बुधवारी एक व गुरूवारी तीन असे चार कोरोनाचे रूग्ण बिळूर गावात सापडल्याने गाव कडकडीत बंद करण्यात आले होते. मात्र, गावाच्या बाहेर असलेल्या शिदींच्या दुकानात शिंदी पिण्यासाठी गर्दी झालेले पाहून जत पोलिस तेथे दाखल होताच सर्व मद्यपी घटनास्थळावरून पळ काढला.

दरम्यान, मांतेश ही शिंदीच्या नशेत होता. पोलिसांना पाहून तो पळून जात असताना रस्त्यावर कोसळला. दरम्यान, त्याच्या डोक्‍याला गंभीर मार लागला. यात तो बेशुद्ध पडला. पोलिसांच्या गाडीतच त्याला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तत्पूर्वी त्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र, जतचे नायब तहसीलदार यांनी घटनेचा पंचनामा केला असून तो नैसर्गिक मृत्यू झाल्याची नोंद घेतली आहे. या घटनेचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक महेश मोहिते करत आहेत. अहवालानंतर पुढील कारवाई..

बिळूर गावात ताडीच्या दुकानावर गेले असता सर्व पळू लागले. त्यात मांतेश मद्यधुंद होता. तो पळत असताना रस्त्यावर कोसळून बेशुद्ध पडला. आम्हीच त्याला रुग्णालयात घेऊन गेलो. त्याला कोणतीही मारहाण झालेली नाही. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर डॉक्‍टरच घटनेची माहिती देतील, असे जतचे पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके यांनी सांगितले.

Web Title: He fled after seeing the police. But my father complaint if of murder