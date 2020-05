दारु खरेदीला सांगलीत ऑनलाईन पैसे भरले, अन्‌...

सांगली ः त्यांना दारु प्यायची लहर आली. रांगेत कोण थांबणार, कुपन कोण घेणार. तोवर एक जाहिरात पाहिली. सांगलीतील अमूक-अमूक वाईन शॉप देणार घरपोच दारु. ऑनलाईन पैसे भरा, पत्ता द्या आणि थोडा वेळ वाट पहा... महाशय खूष झाले. त्यांनी पैसे भरले आणि वाट पहात बसले. बराच वेळ झाला. जिथे पैसे भरले त्यांच्याकडे फोन केला. तो स्वीच ऑफ. मग साहेब अस्वस्थ झाले. वळवळ सुरु झाली. वाईन शॉपचा नंबर शोधून काढला. त्याला फोन केला. तेथून सांगण्यात आले, अशी सेवा आमच्याकडे उपलब्धच नाही. दारू हवीय तर या, रांगेत थांबा, कूपन घ्या आणि रोख खरेदी करा, हीच आमची पद्धत. आता झाली का पंचाईत. ट्‌विस्ट इथेच संपलेला नाही. महाशयांनी जे पैसे भरले होते ते पत्नीच्या बॅंक खात्यातून भरल्याची माहिती समोर आला. आता त्यांनी काही फार मनावर घेतले नाही, कारण 220 रुपयांचा प्रश्‍न होता. परंतू, लॉकडाऊनच्या या मंदी काळात अशी फसवणूक जिव्हारी लागणारीच. त्यापेक्षा जास्त जिव्हारी लागणारे होते ते वाट पहाणे आणि दारू न मिळणे. आता या बातमीची दुसरी बाजू अशी, की फसवणूकीचे गंभीर प्रकार आता सुरु झाले आहेत. घरफोडी, चोरी आता करता येत नाही, मग सरळ ऑनलाईन डल्ला मारला जातोय. अशा फसवणूक प्रकरणी सावध व्हा. दारुच काय तर कोणत्याच ऑनलाईन खरेदीबाबत खातरजमा करून घेतल्याशिवाय पुढे जावू नका. शक्‍यतो, कॅश ऑन डिलिव्हरीलाच प्राधान्य द्या.

Web Title: he paid online pement for wine and after that...