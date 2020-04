येथे होणार साठ वर्षावरील  जेष्ठांची आरोग्य तपासणी 

सांगली : जगभरात वयोवृध्द तसेच गंभीर आजार असलेल्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव गंभीर होत असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्ह्यातील साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. घरोघरी सर्व्हे करुन मधुमेह, हृदयरोग, हायपर टेन्शन, दमा असे आजार असलेल्या रुग्णांची आरोग्य पथकामार्फत तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली. जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले, येत्या रविवारपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी एक हजार आरोग्य कर्मचारी आणि दोन हजार आशा वर्कर्स यांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ज्यांना ताप, सर्दी, खोकल्याचा त्रास असल्याचे आढळून येईल त्यांना फिवर क्‍लिनिकमध्ये पुढील तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. जेष्ठ नागरिकांमध्ये सारी अथवा कोरोनाची लक्षणे असल्यास त्यांच्यावर त्वरीत उपचार सुरु करण्यात येतील. नागरिकांनी खरी माहिती देऊन प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. कोणीही घाबरण्याचे कारण नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. क्‍वारंटाईनची सुविधा वाढवणार

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सध्या आठ हजार बेडची सुविधा उपलब्ध ठेवली आहे. दहा दिवसात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा वाढू शकतो याच्या अंदाजाने ही तयारी केली आहे. लॉकडाऊन संदर्भात शासनस्तरावर जो निर्णय होईल त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आंतरराज्य अथवा राज्यांतर्गत हालचालीस परवानगी दिल्यास अशा प्रवास करणाऱ्या लोकांना क्वारंटाईमध्ये ठेवणे शक्‍य व्हावे यासाठी जिल्ह्यातील क्वारंटाईन सुविधा वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तालुकास्तरावर किमान पाचशे व जिल्हास्तरावर एक हजार ते दिड हजार बेडची सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत. साडेपाच हजार परप्रांतीय निवारागृहात

जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर लागू आहे. सध्या जिल्ह्यामध्ये ऊसतोड मजूर आणि औद्योगिक वसाहतीमध्ये काम करणारे असे सुमारे पाच हजार चारशे व्यक्ती आहेत त्यांची सोय निवारागृहात करण्यात आली आहे. या कामगारांची आरोग्य तपासणी केली आहे. त्यापैकी कोणालाही त्रास नसल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.

