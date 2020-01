नागवडे कारखान्याच्या हरकतींवर तीन फेब्रुवारीला सुनावणी 

श्रीगोंदे : नागवडे सहकारी साखर कारखान्याने नियमांची अंमलबजावणी केली नाही. मागील पाच वर्षांत सभासदांना अक्रियाशील ठरविण्याबाबत कुठलीही नोटीस दिली नाही. आता थेट मतदारयादीतून वगळले. हा सभासदांवर अन्याय आहे. त्यामुळे मृत वगळता सर्व सभासद मतदानासाठी पात्र करावेत, अशी मागणी कारखान्याचे उपाध्यक्ष केशव मगर यांनी केली आहे. हरकतीची शेवटची मुदत

नागवडे कारखान्याच्या मतदारयादीवर हरकती घेण्याची आज शेवटची मुदत होती. या हरकतींवर आता नगर येथे तीन फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. उपाध्यक्ष मगर यांनीच आज कारखाना प्रशासन चुकीचे वागल्याचा आरोप केला. प्रादेशिक सहसंचालक, नगर यांच्याकडे हरकत नोंदवून तसे पत्रही दिले. दहाच सेवा संस्था मतदार

मगर म्हणाले, ""मतदारांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली असून, तीत 22 हजार 711 पैकी केवळ 9589 सभासदांचीच नावे आली. तसेच "ब' वर्ग सभासद असणाऱ्या 43 पैकी केवळ 10 सेवा संस्था मतदार ठेवल्या आहेत. क्रियाशील व अक्रियाशील सभासदांचे वर्गीकरण 97व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आले आहे. कुठलाही सभासद अक्रियाशील होत असल्यास, त्याला दरवर्षी नोटीस देऊन म्हणणे मांडण्यास मुदत दिली जाते. गेल्या पाच वर्षांत कारखाना प्रशासनाने एकाही सभासदाला नोटीस अथवा साधे पत्रही दिलेले नाही.'' सभेची उपस्थिती आवश्‍यक

""पाचपैकी किमान एका वार्षिक सभेला उपस्थित राहणे सभासदांना बंधनकारक असते. मात्र, कारखाना संचालक मंडळाने गैरहजर सभासदांची सामूहिक रजा मंजूर करून तसे सहसंचालकांना कळविले. त्याच वेळी सेवा संस्था प्रतिनिधीचीही गैरहजेरी त्यात आली. मात्र, प्रशासनाने त्याला बगल देत अनाधिकाराने सभांना गैरहजेरी दाखवित 33 संस्था मतदानापासून वंचित ठेवल्या. अशा संस्थांसाठी स्वतंत्र हजेरीपुस्तकच ठेवले नसल्याने, त्यांची हजेरी व गैरहजेरीचा विषयच येत नाही. केवळ 1197 मृत सभासद वगळता, सर्वांना मतदानासाठी पात्र ठरवावेत. शिवाय 43 संस्थांचेही मतदार म्हणून ठराव मागवावेत,'' अशी मागणी मगर यांनी केली. हरकतींसाठी मोठी गर्दी

नागवडे कारखान्याच्या मतदारयादीवर हरकती नोंदविण्यासाठी नगरच्या प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयात मोठी गर्दी झाली होती. या यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती घेण्यात आल्या आहेत. मगर यांच्यासह घनश्‍याम शेलार, प्रा. तुकाराम दरेकर, अण्णा शेलार, जिजाबापू शिंदे, ऍड. बाळासाहेब काकडे, दीपक भोसले, कैलास पाचपुते, बाळासाहेब पाचपुते आदींसह अनेक सभासदांनीही हरकती नोंदविल्या आहेत.



