पश्चिम महाराष्ट्र

Atpadi Rain: 'आटपाडी पश्चिम भागातील गावांना पावसाने झोडपले'; रब्बीच्या पेरण्या लांबणीवर पडणार

Heavy Rain Hits West Atpadi Villages: यंदा संपूर्ण आटपाडी तालुक्यात मेपासून सातत्याने पाऊस सुरू आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाने कहर केला. अतिवृष्टी झाल्याने खरीप आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. नुकतेच पंचनामे झाले आहेत. त्याची मदत शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही.
Excessive Rain Disrupts Rabi Crop Plans in Western Atpadi

Excessive Rain Disrupts Rabi Crop Plans in Western Atpadi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी: आज सायंकाळी आटपाडी पश्चिम भागातील गावांना पावसाने झोडपून काढले. पावसामुळे शेते तुडुंब भरून ओढ्या-नाल्यांनी पाणी वाहू लागलेय. यंदा काही केल्या पाऊस शेतकऱ्यांची पाठ सोडण्याचे नाव घेईना. पावसामुळे रब्बीच्या पेरण्या लांबणीवर पडणार आहेत.

Loading content, please wait...
Sangli
rain
Agricultural damage
Weather
Paschim maharashtra
Crop Damage
aatpadi
rabies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com