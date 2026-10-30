Bullock Cart Race : अबब... दोन बैलांची किंमत 1 कोटी 61 लाख रुपये; बैलगाडी शर्यतीच्या मैदानात 'हेलिकॉप्टर बैजा'चा धुरळा, आतापर्यंत 3 कोटींहून अधिक रुपयांची जिंकली बक्षिसे

चिक्कोडी (जि. बेळगाव) : बैलगाडी शर्यतीच्या मैदानात ‘हेलिकॉप्टर बैजा’ उतरला की, प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत पहिला क्रमांक पटकावणार, अशी चर्चा सीमाभागातील बैलगाडी शर्यतप्रेमींमध्ये नेहमीच (Break Fail Baija bull price) रंगते. आपल्या वेगामुळे, ताकदीमुळे आणि मैदानात धुरळा उडविण्याच्या खास शैलीमुळे प्रसिद्ध झालेल्या या बैलाला आता त्याच्याच तोडीचा जोडीदार मिळाला आहे. अथणी तालुक्यातील शिरूर येथील शेतकरी बाळू हजारे यांनी तब्बल ६१ लाख रुपये मोजून ‘ब्रेक फेल बैजा’ नावाचा बैल खरेदी केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही बैलांची एकत्रित किंमत एक कोटी ६१ लाख रुपये झाली आहे. .बैलगाडी शर्यतींची परंपरा असलेल्या सीमाभागात काही बैल त्यांच्या वेगामुळे, ताकदीमुळे आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे विशेष प्रसिद्ध होतात. त्यामध्ये ‘हेलिकॉप्टर बैजा’चे नाव आघाडीवर आहे. शर्यतीच्या मैदानात हा बैल वेगाने धावू लागला की, मोठ्या प्रमाणात धुरळा उडतो. हेलिकॉप्टर जमिनीवर उतरताना जसा धुरळा उडतो, तशीच परिस्थिती मैदानात निर्माण होत असल्याने त्याला ‘हेलिकॉप्टर बैजा’ हे नाव पडल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण नावामुळे आणि शर्यतीतील कामगिरीमुळे त्याची ख्याती दूरवर पसरली आहे..तीन कोटींहून अधिक रुपयांची बक्षिसेअथणी तालुक्यातील शिरूर येथील शेतकरी बाळू हजारे यांच्या मालकीचा ‘हेलिकॉप्टर बैजा’ हा सात वर्षांचा खिलार जातीचा बैल आहे. त्याची किंमत सुमारे एक कोटी रुपये आहे. या बैलाने आतापर्यंत विविध ठिकाणच्या बैलगाडी शर्यतींमध्ये फॉर्च्युनर कार, ट्रॅक्टर, दुचाकी आणि चांदीची गदा यांसह तीन कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बक्षिसे जिंकली आहेत. त्यामुळे ‘हेलिकॉप्टर बैजा’ हा केवळ बैलमालक बाळू हजारे यांच्यासाठीच नव्हे, तर परिसरातील बैलगाडी शर्यतप्रेमींसाठीही अभिमानाचा विषय बनला आहे..Haranya Bull Story : 'हरण्या' बस नाम ही काफी है! नाद करती का? सलग १०० मैदान मारल्यात, वाऱ्यासारख्या पळणाऱ्या हरण्या बैलाची कहाणी....‘ब्रेक फेल बैजा’साठी ६१ लाख रुपये‘हेलिकॉप्टर बैजा’ची कामगिरी पाहता त्याच्या क्षमतेला साजेसा आणि त्याच्याशी तुल्यबळ कामगिरी करू शकणारा बैल जोडीदार म्हणून मिळावा, अशी बाळू हजारे यांची अनेक दिवसांपासून इच्छा होती. शर्यतीत बैलांच्या जोडीचे महत्त्व मोठे असते. दोन्ही बैलांमध्ये वेग, ताकद आणि धावण्याचा समतोल साधला गेल्यास गाडीला चांगली गती मिळते. त्यामुळे ‘हेलिकॉप्टर बैजा’ला तोडीस तोड जोडीदार मिळविण्याच्या उद्देशाने हजारे यांनी ‘ब्रेक फेल बैजा’ची खरेदी केली. या बैलासाठी त्यांनी तब्बल ६१ लाख रुपये मोजले आहेत. त्यामुळे या जोडीचे एकूण बाजारमूल्य एक कोटी ६१ लाख रुपये झाले आहे. बैलगाडी शर्यतीच्या क्षेत्रात या व्यवहाराची विशेष चर्चा होत आहे..बैलगाडा शर्यतीत महाराष्ट्र-कर्नाटकात लाख मोलाची 'बैज्या-हरण्या'ची जोडी कशी झाली प्रसिद्ध? 'असा' असतो खुराक, बैलांना लाखोंची मागणी.तासगावला आलिशान मोटारीसाठी चुरससांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पैलवान चंद्रकांत पाटील दरवर्षी बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करतात. यंदाच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांकासाठी आलिशान मोटारीसह अनेक महागडी वाहने बक्षिसे म्हणून ठेवण्यात आली आहेत. या स्पर्धेत आतापर्यंत अनेक मोठी बक्षिसे जिंकून नाव कमावलेला ‘हेलिकॉप्टर बैजा’, तर दुसऱ्या बाजूला त्याला साथ देण्यासाठी मोठी किंमत मोजून आणलेला ‘ब्रेक फेल बैजा’ सहभागी होणार असल्याने चुरस वाढली आहे..‘हेलिकॉप्टर बैजा’च्या ताकदीला तोडीस तोड असलेला बैल त्याच्या जोडीला असावा, हे माझे अनेक दिवसांपासूनचे स्वप्न होते. त्यासाठी ६१ लाख रुपये देऊन ‘ब्रेक फेल बैजा’ची खरेदी केली आहे. महाराष्ट्रातील आगामी स्पर्धेतही विजय आपलाच होईल, असा विश्वास आहे.-बाळू हजारे, बैलजोडीमालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.