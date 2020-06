हॅलो...हॅलो...मी गुरूजी बोलतोय..काय सांगतात? वाचा.

कामेरी (सांगली)- हॅलो... हॅलो... हा मी गुरुजी बोलतोय... तुमच्या घरात टी.व्ही, मोबाईल आहे का ? रेडिओ आहे का? या साऱ्या खान्या सुमाऱ्या पालकांच्याकडून काढण्याचे काम गुरुजींनी सुरू केले आहे. शिक्षण विभागाने एक फतवा काढला असून यात जिल्ह्यात असणाऱ्या माध्यमिक शाळेतील मुलांच्या घरात टीव्ही आहे का? स्मार्ट मोबाइल फोन आहे का? रेडिओ आहे का? यातील कोणतीही सुविधा नाही अशी विद्यार्थी संख्या किती? याची माहिती गोळा करून ती केंद्रप्रमुख यांच्याकडे सादर करण्याबाबत कळवले आहे. याच बरोबर नियमित पूर्णवेळ सुरू होवू शकणारी शाळा, नियमित अर्धवेळ सुरू होऊ शकणारी शाळा, एक दिवस आड पूर्णवेळ व अर्धवेळ सुरू होणारी शाळा, काही विद्यार्थी शाळेत तर काही विद्यार्थी ऑनलाइन राहून अध्यापन करून सुरु होणाऱ्या शाळा, क्वारंटाईनसाठी वापरलेल्या शाळा, अशी सर्व माहिती शाळांना मागवली आहे. शाळा कशा प्रकारे चालवाव्यात या उद्देशाने ही माहिती शासन गोळा करीत आहे. मात्र यातील विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करताना आता गुरुजनांना कसरत करावी लागत आहे. गुरुजन काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फोन करून तुमच्या घरात टीव्ही आहे का? स्मार्टफोन आहे का? रेडिओ आहे का? अशी विचारणा करू लागले आहेत. मात्र ज्यांच्या घरात कोणतीही सुविधा नाही अशांना संपर्क साधने ही कठीण झाले आहे. याच बरोबर ऑनलाईन अभ्यास घेत असलेले शिक्षकांचे नाव व इयत्ता, व्हाट्‌स ऍप, झूम ऍप, दीक्षा ऍप वापरणाऱ्या पालकांची संख्या, पाच पालकांची नावे व मोबाईल नंबर अशीही माहिती देण्याबाबत कळविले आहे. त्यामुळे सर्व जण मोबाईल वर बिझी झाले आहेत.



Web Title: Hello, Hello, I am talking teacher.