पूरग्रस्तांसाठी सकाळ रिलीफ फंडाकडे मदत सुरूच

सातारा : पूरग्रस्तांसाठी सकाळ रिलीफ फंडाकडे भरघोस मदतीचा ओघ सुरूच आहे. विविध क्षेत्रांतील नागरिक, संस्थांनी धनादेश व रोख स्वरूपात "सकाळ'च्या सातारा व कऱ्हाड कार्यालयांत मदत दिली. कल्याण गुडस गार्ड, सेंट्रल रेल्वे मुंबई यांच्यातर्फे 58 हजार रुपयांची रक्‍कम पूरग्रस्त शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक हातभार लाभावा, यासाठी देण्यात आली. श्री वडजाईदेवी शैक्षणिक ट्रस्ट संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाटखळ (ता. सातारा) येथील श्री वडजाईदेवी आदर्श विद्यालयाने पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती व राख्यांच्या विक्रीचा अनोखा उपक्रम राबविला. त्यातून जमा झालेले पाच हजार रुपये संस्थेचे सचिव तुकाराम शिंदे, मुख्याध्यापक विष्णू शिबे यांनी "सकाळ'कडे दिले. वसंत एच. ढमाळ यांनी दहा हजार रुपये, शिरवळ (ता. खंडाळा) येथील प्रतापराव हिंदूराव निकम यांनी एक हजार रुपये, सातारा जिल्हा शिक्षण शिक्षकेतर सहकारी पतसंस्था मर्यादित वडूज यांच्याकडून दहा हजार रुपये, ढोरोशी (ता. पाटण) येथील दीपक हणमंत मगर यांनी दोन हजार 221 रुपये, बुधवार पेठ, सातारा येथील दीपक वसंतराव देसाई यांनी एक हजार रुपये, सदरबझार येथील अरुण एस. उणऊणे यांनी शंभर रुपये जमा केले, तसेच खिंडवाडी (ता. सातारा) येथील शेतकरी कृष्णात बाबूराव साबळे, कृष्णा शिवराम सावंत यांच्या वतीने संभाजीनगर (ता. सातारा) येथील सहयोग ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा संस्थेने एक हजार रुपये दिले.

Web Title: Help continues to Sakal Relief Fund for flood victims