दुधाला प्रति लिटर दहा रुपये अनुदानची मागणी... अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

आटपाडी : आटपाडी तालुक्यात दुधाचे दर चौदा रुपयांनी कमी केले असून यामुळे पशुपालन व्यवसाय पूर्ण उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य शासनाने मागील सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देऊन बळीराजाला वाचवावे. अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा राष्ट्रीय समाज पक्षाने दिला आहे. आटपाडी तालुका राष्ट्रीय समाज पक्षाचे तालुका अध्यक्ष लक्ष्मणराव सरगर,सरचिटणीस अजित खंदारे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी यासंबंधी महसूल विभागाला निवेदन दिले आहे. शेती पूरक व्यवसाय म्हणून शेतकरी पशुपालन व्यवसाय करतात. आटपाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अनेक तरुणांनी बँकांमधून कर्ज काढून पशुपालन व्यवसाय उभारला आहे. अनेक तरुणांच्या रोजगाराचे आणि उदरनिर्वाहाचे पशुपालन व्यवसाय मुख्य साधन आणि आधार बनला आहे. कोरोणा साथीमुळे दूधाचे दर कमी केले आहेत. आटपाडी तालुक्यातील संघामधून शेतकऱ्यांना प्रति लिटर 34 रुपये मिळणारा दर वीस रुपये दिला जात आहे. प्रति लिटर 14 रुपये दर कमी केला आहे. दर कमी झाल्यामुळे वैरण, ओला चारा, पशुखाद्य, औषध उपचार हा सारा खर्चही या दुधाच्या पैशातून भागत नाही. त्यामुळे अनेक तरूण दुधाळ जनावरांची विक्री करू लागले आहेत. आटपाडी तालुक्यातील जिराईत शेतकऱ्यांचे जगण्याचे साधन बनलेला पशुपालन व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. मागील शासनात तात्कालीन दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. यावेळी त्या पेक्षा भयानक परिस्थिती असून शासनाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर दहा रुपये अनुदान द्यावे,अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.

