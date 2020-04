उत्तरकार्य विधी खर्च टाळून गरजूंना मदत : वडीलांना अनोखी श्रद्धांजली 

कोकरुड (सांगली)- शिराळा तालुक्‍यातील कोकरूड येथील माध्यमिक शिक्षक सुनील पाटील यांनी आपल्या वडिलांच्या उत्तरकार्य विधी प्रसंगी होणारा अनाठायी खर्च टाळून कोकरुड येथील स्वच्छता कर्मचारी, व गरजूंना जीवनावश्‍यक वस्तुंचे वाटप केले. या माध्यमातुन शिक्षक सुनिल पाटील आणि त्यांचे बंधू अनिल पाटील, विजय पाटील कुटुंबीयांनी त्यांचे वडील माजी मुख्याध्यापक आनंदा कृष्णा घोडे-पाटील यांनी अनोखी श्रद्धांजली वाहिली. आपत्तीच्या काळात अशा प्रकारे उपक्रम राबवून कुटुंबियांनी समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. कोरोनोचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने "लॉकडाऊन' जाहीर केला. त्याला शेतकरी, व्यापारी वर्गासह सर्वांचे सहकार्य लाभत आहे. मात्र प्रत्येक गावात रोजंदारीवर काम करणारे कुटुंबे, छोटे-छोटे व्यावसायिक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या वेळेला केलेली मदत खऱ्या अर्थाने उपयोगी आणि सार्थक ठरेल या उदात्त हेतूने सामाजिक बांधिलकीची भान असणारे शिक्षक सुनिल पाटील यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर वडीलांचे सर्व विधी घरगुती पद्धतीने करून गरजूंना मदत केली. दिवंगत ए.के. घोडे सर हे माजी सरपंच वृषाली पाटील यांचे सासरे होत. गावातील लोकांच्या अडीअडचणीला धावून जाणारे घोडे-पाटील कुटुंबिय अचानक वडीलांचे निधन झाल्यानंतरही गरजूंच्या मदतीला ते धावून आले. या त्यांच्या सामाजिक उपक्रमाबद्दल सामाजातून कौतुक होत आहे. घरगुती पद्धतीने विधी-

आनंद घोडे सरांचे 6 एप्रिल रोजी निधन झाले. मात्र संचारबंदी असलेने घोडे-पाटील कुटुंबीयांनी पै-पाहुण्यांना फोन करून दहन विधीला न येण्याचे आवाहन केले. मोजक्‍याच लोकांच्या उपस्थितीत सोशल डिस्टन्सिंग राखून दहन विधी केला. तर तिसऱ्या दिवशी रक्षाविसर्जन केले. पाचव्या दिवशी दहावा आणि सातव्या दिवशी तेरावा असे घरगुती विधी करून नियमांचे पालन केले.



