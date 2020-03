video : येथे असतो विस्तव डान्स... बघा लय डेंजरय

अकोले: तालुक्‍यातील जामगाव येथे ग्रामदैवत गवळी बाबाचा यात्रोत्सव भरतो. चिंचवणे येथेही यात्रा भरते. या दिवशी दुपारी चार वाजता फुलांनी सजवलेल्या सुमारे 80 फूट उंच असणाऱ्या काठीची गावातून सवाद्य मिरवणूक निघते. पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर लेझीम पथक आपली कला सादर करतात. गावातील अबालवृद्ध ही काठी अंगाखांद्यावर घेत नाचवतात. काठीची मिरवणूक गवळी बाबा मंदिरासमोर आल्यानंतर काठीचा मंदिराच्या गाभाऱ्यातील समाधीला स्पर्श होतो. आणि भक्तांचा हुई हुईचा चित्कार सुरु होतो. याच वेळी टाळ मृदंगाच्या गजरात गावातील प्रत्येक वाड्यातील वीर मंदिरासमोर असणाऱ्या होळीभोवती फेर धरतात. त्यांच्या पाठोपाठ चित्कार करणारे भक्त धगधगत्या निखऱ्यावर हे भक्त देहभान विसरून नाचतात. हा अनोखा सोहळा पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिक आवर्जून येथे भेट देतात. नवसासाठी डोक्‍यावर दगड

गेल्या अनेक वर्षांपासून हा उत्सवसुरू आहे. भक्तांची ही तिसरी पिढी आहे. चिंचवणे येथेही ग्रामदैवतांची यात्रा भरते. या दिवशी मंदिरासमोर मोठी शिळा भाविक नवस फेडण्यासाठी डोक्‍यावर घेतात. या वर्षी खेमा डगळे यांच्यासह 25 भाविकांनी डोक्‍यावर दगड उचलून नवस फेडला. आपल्या ग्रामदेवताप्रति असणारी श्रध्दा जपत सर्व ग्रामस्थ एकजुटीने हा उस्तव साजरा करत असल्याचे उपसरपंच प्रकाश महाले यांनी सांगितले. गावातील भक्तांबरोबर राजूर व इतर गावांतील भक्तही यात सामील झाले होते. कुठलाही पोलीस बंदोबस्त न घेता शांततेच्या मार्गाने मिरवणूक संपन्न झाली. यावेळी उपस्थितांचे आभार सरपंच उषा पारधी, पोलीस पाटील गीताराम महाले यांनी मानले.

Web Title: Here the devotees dance on fire