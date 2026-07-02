Kolhapur News : ‘हेरे सरंजाम’ची जमीन कुळांच्या नावावर होणार, ५४ लाख नजराणा रक्कम माफ; ५५ गावातील हजारो शेतकऱ्यांचा ३० वर्षांचा संघर्ष संपुष्टात

चंदगड - तालुक्यातील हेरे सरंजाम अंतर्गत वर्ग दोनच्या जमिनी संबंधित कुळांच्या नावे करण्याबाबत राज्य शासनाने नवीन अध्यादेश काढला आहे. कृषी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने आज यासंदर्भातील घोषणा केली. त्यानुसार कोणतीही कागदपत्रे दाखल न करता सद्यस्थितीत वर्ग दोनची जमीन जशीच्या तशी वर्ग एक म्हणजे शेतकऱ्याच्या नावावर होणार आहे..महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय झाला आहे. याबाबत आमदार शिवाजी पाटील म्हणाले, ‘‘अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनीचा प्रश्न तीस वर्षे प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांच्या सहकार्यामुळे तो निकाली निघाला. कृषी दिनी हा निर्णय झाला, हा मोठा योगायोग आहे..३० वर्षांचा संघर्ष संपुष्टातचंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजाम अंतर्गत वर्ग दोनच्या जमिनी संबंधित कुळांच्या नावे करण्याच्या निर्णयाने सुमारे ३० वर्षांचा आणि दोन पिढ्यांचा संघर्ष संपुष्टात आला आहे. हेरे संस्थान १९५२ मध्ये खालसा झाले. मात्र, तालुक्यातील सुमारे ५५ गावांतील २२ हजार हेक्टर जमीन सातबारा पत्रकी हेरे संस्थानच्या नावे राहिली. कुळांना मालकी हक्क देणारा कायदा २००१ मध्ये झाला. त्यामध्ये काही अटी आणि शर्ती होत्या. त्यामुळेच दीर्घकाळ शेतकऱ्यांना महसूल विभागाशी संघर्ष करावा लागला..महसूल प्रशासन नियमावर बोट ठेवून काम करत असल्याने पुरावेच नसलेले शेतकरी अडचणीत आले. आमदार शिवाजी पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न मांडला. शिल्लक ११ हजार ३९४ हेक्टर जमीन नावावर करताना नियमांचे अडथळे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले..शर्थभंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात होती. त्याच्याच मुळावर घाव घालण्यात आला. जमिनीच्या आकाराच्या २०० पट रक्कम व शर्तभंग प्रकरणांची मिळून ५४ लाख ११ हजार रुपयांची नजराणा रक्कम माफ करण्यात आली. त्यामुळे महसूलच्या दप्तरी असलेल्या सातबारा नुसार वर्ग दोनच्या जमिनी थेट वर्ग एक करणे शक्य झाले आहे. त्याचा अवलंब कसा होतो, हे आता पहावे लागणार आहे..दृष्टिक्षेप११ हजार ३९४ हेक्टर जमीनी नावावर होणार त्याची नजराणा रक्कम ३४ लाख रुपयेशर्तभंग झालेली जमीन ५००६.९७ हेक्टर त्याची नजराणा रक्कम २० लाख ११ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.