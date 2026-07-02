पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur News : ‘हेरे सरंजाम’ची जमीन कुळांच्या नावावर होणार, ५४ लाख नजराणा रक्कम माफ; ५५ गावातील हजारो शेतकऱ्यांचा ३० वर्षांचा संघर्ष संपुष्टात

हेरे सरंजाम अंतर्गत वर्ग दोनच्या जमिनी संबंधित कुळांच्या नावे करण्याबाबत राज्य शासनाने काढला नवीन अध्यादेश.
Here saranjam Estate Land

Here saranjam Estate Land

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंदगड - तालुक्यातील हेरे सरंजाम अंतर्गत वर्ग दोनच्या जमिनी संबंधित कुळांच्या नावे करण्याबाबत राज्य शासनाने नवीन अध्यादेश काढला आहे. कृषी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने आज यासंदर्भातील घोषणा केली. त्यानुसार कोणतीही कागदपत्रे दाखल न करता सद्यस्थितीत वर्ग दोनची जमीन जशीच्या तशी वर्ग एक म्हणजे शेतकऱ्याच्या नावावर होणार आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Chandgad
Villages
property
transferred