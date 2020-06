येथे द्राक्ष वेलींवर भुंगेऱ्यांचा हल्ल्याने पाने कुरतडली 

सांगली, तासगाव, ः जिल्ह्यातील मिरज तालुक्‍यातील सोनी, कांचनपूर, तासगाव तालुक्‍यातील बोरगेव, राजापूर, तुरची परिसरात गेल्या तीन दिवसात रात्रीच्या वेळी द्राक्षवेलींवर हुमणी भुंगेऱ्यांनी हल्ला केल्या आहे. पानेच्या पाने कुरतडली जात आहेत. द्राक्ष बागायतदारांकडून किटकनाशक खरेदी आणि फवारणीसाठी रात्र जागू लागल्या आहेत. याबाबत द्राक्ष तंज्ज्ञ, कृषी विभागाकडून भेटी देवून पाहणी केली जात आहे. कृषी विभागाकडून प्रत्येक वर्षीच भुंगेरे नियंत्रण अर्थात हुमणी किड नियंत्रण मोहिम राबवली जाते. सध्याच्या या परस्थितीत ही मोहिम मिरज आणि तासगाव तालुक्‍यात विभागाने किती प्रभावीपणे राबवली यांचे उत्तर मिळते आहे. गावागावीतल कृषी सहाय्यक शेतकऱ्यांच्या व्हॉटस्‌अपवर मेसेज आणि शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रयोगावर स्वतःची जबाबदारी निभावून नेतानाचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आलेले आहे. तासगाव, मिरज तालुक्‍यातील द्राक्ष पट्ट्यात सध्या एप्रिल छाटणीनंतर काड्या पिकण्याच्या स्थितीत आहेत. याच काळात भुंगेरे पाने कुरतडत आहेत. या किडींचे प्रमाण पाच टक्‍क्‍यांपासून ते 20-25 टक्के पाने कुरतडण्यापर्यंत गेलेले आहे. परिमाणी काडी परिपक्क आणि सुक्ष्म घट निर्मितीत अडथळ्यांची शर्यत सुरु झालेली आहे. यावर शेतकऱ्यांकडून रात्री जागून औषधांची फवारणी केली जात आहे. दक्षता म्हणून भुंगेरे नसलेल्या बागातही फवारणी केल्या आहेत. रात्री फवारणीनंतर सकाळी काही बागांमध्ये भुंगेऱ्यांचा सडा बागेत पहायला मिळाला. राजस्थान मध्ये आलेल्या टोलधाडीच्या आठवणीने बागायतदार असाच काही प्रकार असावा काय या भीतीने अक्षरशः हवालदिल झाले होते.

उपाय काय...

भुंगेरे नियंत्रणासाठी सापळे लावणे

हुमनी नियंत्रणासाठी प्रकाश सापळे

किटकनाशकांची फवारणी

एका रात्रीत एकरी 500-700 रुपयांची फवारणी

जिल्ह्यात द्राक्ष क्षेत्र- 1.25 लाख एकर

गारपीठीनंतर दुसरे संकट " सोनी परिसरातील काही भागात हे चित्र आहे. त्यावर गाफील न राहता तातडीने उपाय योजना सुरु केल्या आहेत. द्राक्ष शेतकऱ्यांसमोर नवनविन संकटे येताहेत. त्यासाठीही संघर्ष सुरुच राहिल. कृषिविभागाकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे.'

जयसिंगराव यादव, उत्पादक, सोनी.

