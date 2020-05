कुपोषणः बेळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक कुपोषितांची संख्या

बेळगाव ः सरकार दरवर्षी मातृपूर्ण, मध्यान्ह आहार आणि पौष्टीक आहारावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, तरीही जिल्ह्यात सध्या सर्वाधिक कुपोषित बालकांची नोंद झाली आहे. यामुळे कुपोषित बालकांचा आकडा 68 हजार 962 इतका झाला आहे. तर महिला व बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले यांच्या जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचा टक्का वाढल्याने हा विषय चर्चेचा ठरला आहे. राज्यात पाच लाख कुपोषित बालके असल्याची नोंद महिला व बाल कल्याण विभागाकडे झाली असून त्यापैकी 185 बालके लॉकडाउनच्या काळातील दोन महिन्यात दगावली आहेत. महिला व बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोल्ले बेळगाव जिल्ह्यातील असूनही जिल्ह्यातील कुपोषितांची वाढलेली संख्या चिंताजनक आहे. त्यामुळे सर्व पातळीवरच्या अभ्यासाचा अभाव असल्याचे मत तज्ज्ञाकडून व्यक्‍त केले जाते. कोरोनाने देशपातळीर थैमान घातल्याने आरोग्य विभागाकडून कुपोषित बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मातृपूर्ण, वैद्यकीय आणि पौष्टीक आहार पुरवठ्यात मर्यादा आल्यामुळेही कुपोषितांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुन्हा नियोजन सुरु

लॉकडाउनमुळे वैद्यकीय तपासणी, वजन करणे आणि अन्य बाबींची पूर्तता करताना मर्यादा पडल्या आहेत. मात्र आता पुन्हा नियोजन सुरु आहे.

के. ए. दयानंद,

संचालक, महिला व बालकल्याण कुपोषित बालकांची जिल्हानिहाय आकडेवारी जिल्हा संख्या बेळगाव 68,962 हावेरी 26,198 चित्रदूर्ग 13,375 कोलार 4,500 बिदर 27,921 बळ्ळारी 45,196 चामराजनगर 5,798 म्हैसूर 12,649 कोडगू 1,798 उडपी 1,850 मंड्या 5,022 विजापूर 26,842 दावणगेरी 11,679 यादगिरी 23,097 बागलकोट 26,609 गदग 18,439 हासन 1,983 तुमकूर 10,344 बंगळूर नगर 12,599 चिक्कमगळूर 4,128 बंगळूर ग्रामीण 1,111 गुलबर्गा 29.144 कारवार 7,134

