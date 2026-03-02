पश्चिम महाराष्ट्र

Hindu Ekta Andolam : ‘हिंदू एकता’सारख्या आक्रमक संघटनेची गरज; आनंदराव काशीद : ‘हिंदू एकता आंदोलन’च्या गावागावांत शाखा सुरू करा

Anandrao Kashid : सांगली येथे आयोजित कार्यक्रमात आनंदराव काशीद यांनी राज्यभर ‘हिंदू एकता आंदोलन’च्या शाखा सुरू करण्याचे आवाहन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली :‘‘ राज्यात ‘लव्ह जिहाद’, धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करायचा असेल, गड- किल्ल्यावरील अतिक्रमण उद्ध्वस्त करायचे असतील तर ‘हिंदू एकता आंदोलन’सारख्या आक्रमक संघटनेची हिंदूंना गरज आहे.

