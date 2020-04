83 नगरसेवकांनी यांना मदतीसाठी दिले मानधन 

सांगली- आपल्या कुटुंबीयांची काळजी न करता तुटपुंज्या मानधनावर कोरोनासारख्या गंभीर साथीच्या काळात जोखमीचे काम करणाऱ्या महापालिकेच्या आशा वर्कर्सच्या मदतीसाठी महापालिकेचे नगरसेवक धावून आले आहेत. त्यांनी आपले एक महिन्याचे मानधन आशा वर्कर्सना देण्यासाठी प्रशासनाकडे संमती पत्रे सादर केली आहेत. आज वीस नगरसेवकांनी अशी पत्रे दिली. महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी आशा वर्कर्सना मदतीसाठी नगरसेवकांनी एक महिन्याचे मानधन द्यावे असे आवाहन केले होते. त्याला नगरसेवक प्रतिसाद देत नगरसचिव विभागाकडे संमती पत्रे जमा करायला सुरुवात केली आहे. कोरोनासारख्या आपत्ती काळात आशा वर्कर्सनी जोखमीचे काम केले आहे. त्यांच्या कामाचं बक्षीस म्हणून त्यांना त्यांच्या पगारात वाढीव रक्कम देण्याचे नियोजन आयुक्त कापडणीस यांनी केले आहे. त्यासाठी त्यांनी नगरसेवक तसेच पदाधिकारी यांनी एक महिन्याचे मानधन आशा वर्कर्सना बक्षीस देण्यासाठी जमा करण्याचे आवाहन केले. आज वीस नगरसेवकांनी आपले मानधन जमा करून घेण्याचे पत्र नगरसचिव चंद्रकांत आडके यांच्याकडे जमा केले. महापालिकेच्या 83 नगरसेवकांनी एक महिन्याचे मानधन आशा वर्कर यांना बक्षीस म्हणून दिले तर यामधून आठ लाख 30 हजारांची रक्कम जमा होणार आहे. यामुळे प्रत्येक आशा वर्करला पाच हजार रुपयांहून अधिक अतिरिक्त मानधन मिळेल.

नितीन कापडणीस, आयुक्त





Web Title: Honorarium paid by 83 corporators for their help