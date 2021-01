हॉटेल रणवीरच्या व्यवस्थापकास अटक; मालकांचा शोध सुरू

सांगली : कर्नाळ रस्त्यावरील हॉटेल रणवीरमध्ये चोरीछुपे चालवलेल्या हाय प्रोफाईल वेश्‍या अड्डयाप्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापक राजेश बाबू यादव (वय 20, रा हॉटेल रणवीर, कर्नाळ रस्ता) यास अटक केली आहे. दरम्यान, वेश्‍यागमनासाठी ग्राहक म्हणून आलेला आटपाडी पोलिस ठाण्याचा निरीक्षक अरुण रामचंद्र देवकर (रा. आटपाडी) त्यांचा मित्र सत्यजित दिगंबर पंडित (रा. मिरज) या दोघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसेच यादव याच्यासह दलाल शिवाजी नारायण गोंधळे ऊर्फ वाघळे (रा. तासगाव) या दोघांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. हॉटेलमालक राघवेंद्र शेट्टी, शेट्टीचा भाऊ रवींद्र ऊर्फ रवीअण्णा कोरागा शेट्टी हे दोघे अद्याप पसार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की शहराबाहेर कर्नाळ रस्त्यावर असलेल्या हॉटेल रणवीरमध्ये हॉटेलमालक शेट्टीबंधूंनी हाय प्रोफाईल वेशा अड्डा सुरू केला होता. यासाठी मूळच्या हैदराबाद व बंगालमधील आणि सध्या मुंबईत असलेल्या दोन तरुणींना वेश्‍या व्यवसायासाठी आणून ठेवले होते. काही दिवसांपासून हॉटेलमध्ये चोरीछुपे हा प्रकार सुरू होता. हॉटेलमधील व्यवस्थापक राजेश यादव हा दलाल शिवाजी गोंधळेकडून ग्राहक आल्यानंतर त्यांना पैसे घेऊन वेश्‍या पुरवत होता. दलाल गोंधळे हा एका ग्राहकाकडून तीन हजार रुपये घेत होता. त्यातील एक हजार स्वत:ला, एक हजार व्यवस्थापकाला आणि एक हजार रुपये तरुणीला देत असे. हॉटेल रणवीरमधील या प्रकाराची अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कक्षाला माहिती मिळाली होती. त्यानुसार गुरुवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास सापळा रचला. त्यानंतर पोलिस पथकासह छापा टाकला. त्यावेळी हॉटेलमधील रूम नंबर 107 व 105 मध्ये तपासणी केली. तेव्हा 105 मध्ये पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर व सत्यजित पंडित वेश्‍या गमनासाठी आलेले आढळले. दोन ग्राहकांसह दलाल गोंधळेलाही अटक केली. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Hotel Ranveer's manager arrested in Sangali; The search for the owner continues