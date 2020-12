तासगावात अरूंद रस्ते, वाहनांचा ताळमेळ घालणार कसा? 

तासगाव : तासगाव शहरातील वाहतूक समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. पोलीस आणि पालिकेने मार्ग काढण्याची मागणी नागरिक करू लागले आहेत. वाहतूक पोलिसांच्या बघ्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हच उभे आहे. शहरातील मुळात अरुंद रस्ते आणि वाढती वाहने यामुळे शहरातील रस्ते वाहतुकीसाठी कमी पडू लागलेत. बॅंका, मोठी व्यापारी संकुले यासाठी योग्य पार्किंग सोडलेले नसणे यामुळे गाड्या रस्त्यावर असे वाहतुकीच्या कोंडीचे मुख्य कारण आहे. उपाय म्हणून काय (?). वर्षांपूर्वी पालिका आणि पोलीसांनी संयुक्तपणे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. दुचाकी वाहतुकीमुळे होणारी कोंडी, रस्ते आणि चौकात सम-विषम तारीख पार्किंग, चार चाकी गाड्यांना मुख्य पोस्टासमोरील रस्त्यावर एका बाजूला पार्किंग असे नियोजन करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निश्‍चिती करण्यात आली. पालिकेने रस्त्यावर पट्टे ओढले. पार्किंगचे फलक लावले. (पट्टे व फलक आजही आहेत.) मात्र ते करणारे अधिकारी बदलले. नियोजनही बारगळले. परिणामी आज वाहतुकीचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. वंदे मातरम्‌ चौक, गणपती मंदिर चौक, जोशी गल्ली, बागणे चौक हे कोंडीचे हॉट स्पॉट बनलेत. विट्याहुन येणारी वाहने नारळबाग बायपास वरून सध्या सोडली जात असल्याने गणपती मंदिर परिसर रिकामा दिसत असला तरीही वाहतूक खोळंबते. या पार्श्वभूमीवर पालिका व पोलिसांसह प्रशासनाने एकत्र येऊन किमान पार्किंगचा तरी प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आहे. पोलिसांची ये जा कशासाठी ?

सध्या शहरातील काही प्रमुख चौक आणि रस्त्यावर कायम वाहतूक कोंडी अशी स्थिती आहे. काही मुख्य रस्त्यांवर तर वाहतूक पोलीस फक्त ये जा करतात. कारवाई होतच नाही. असेच दिसत आहे. वाहतूक नियंत्रक पोलीस विटा नाका, पीडीव्हीपी कॉलेज चौक, भिलवडी रस्त्यावरील बायपास चौक येथे वाहतूक नियंत्रण करताना दिसतात. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

